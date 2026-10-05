"Estamos todos para adelante": Iván Poduje aborda su relación con Jorge Quiroz tras polémica por presupuesto

05 oct. 2026 - 12:22 hrs.

¿Qué pasó?

El ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, abordó este lunes su relación con el titular de Hacienda, Jorge Quiroz, luego de la polémica que generaron sus dichos previos respecto de la forma en que se relacionaba con el Gobierno y la cartera encargada de las finanzas públicas.

En entrevista con Radio Infinita, Poduje aseguró que su vínculo con Quiroz es positivo y descartó que exista un conflicto entre ambos. “Estupenda, muy buena”, respondió al ser consultado directamente por su relación con el ministro de Hacienda.

Poduje explicó que ambos pueden tener diferencias, pero que estas no afectan el trabajo conjunto. “El ministro de Hacienda tiene una característica igual que yo, que no hay rencor, digamos, si podemos tener una discusión, ahora estamos todos para adelante”, señaló.

En esa línea, sostuvo que durante la discusión presupuestaria pidió algunas modificaciones y que estas fueron concedidas. También reconoció que la solicitud de aumentar en 23,9% los recursos de su cartera no se concretó en esos términos.

Poduje y el presupuesto de Vivienda

El ministro explicó que el programa habitacional tendrá un aumento de 7%, mientras que el programa de gasto que incluye vivienda e inversión subirá 4%. En tanto, los préstamos vinculados a inmobiliarias tendrán una reducción de 5,8%, mientras que los recursos destinados a sectores vulnerables aumentarán 20%.

"Siempre uno aprende a bajar las expectativas", comentó Poduje al ser consultado por su petición inicial de un alza de 23,9%. De todos modos, aseguró estar conforme con los recursos obtenidos y destacó que el presupuesto contempla 166 mil soluciones habitacionales.

Respecto de los campamentos, descartó que los recursos hayan disminuido y afirmó que el programa de asentamientos precarios aumentó 20%. Según explicó, parte de los recursos fueron regionalizados y trasladados a los Serviu.

La polémica por los ciclistas del Cerro San Cristóbal

Otro de los temas abordados fue la polémica generada por la propuesta de empadronar a ciclistas que realizan descensos en el Cerro San Cristóbal y la posibilidad de utilizar elementos de identificación.

Poduje sostuvo que existen distintos tipos de ciclistas y que la medida apunta especialmente a quienes realizan descensos por senderos, incluidos algunos que, según afirmó, no están autorizados.

"Yo no puedo tener personas que llegan con bicicleta enduro a hacer descensos enduro y en el fondo que es mucho más difícil de fiscalizar. Entonces, los tengo que tener empadronados", señaló el titular de Hacienda.

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