22 nov. 2026 - 10:38 hrs.

Dominga López, candidata chilena al Miss Universo, confesó por qué utilizó una vestimenta de Gaviota de Platino al pasar por la pasarela del Traje Típico del evento.

Y es que la representante de Viña del Mar lució dicho diseño, haciendo un homenaje a su ciudad y a lo que representa el certamen musical que transmite en febrero nuestro canal.

¿Qué dijo Dominga López?

“Hace un año pisé la Quinta Vergara para presentarme en el Festival de la Canción de Viña del Mar por primera vez y mi vida cambió para siempre. Volví a conectar con mi niña interior y me di cuenta de que el escenario siempre fue el lugar para mí”, dijo en su cuenta de Instagram.

Añadió que “anoche pude mostrarle al universo la Gaviota de Platino, el galardón más importante que un artista puede recibir en nuestro festival. Un símbolo chileno de cultura, talento y una oda al arte”.

La modelo nacional agradeció a su equipo asesor por lograr ese diseño que a nadie dejó indiferente.

Conoce su posteo

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¿Dónde ver la final de Miss Universo 2026?

La final de Miss Universo 2026 se podrá seguir en vivo por las pantallas de Mega. El canal transmitirá el certamen el próximo martes 24 de noviembre, jornada en la que Dominga López buscará quedarse con la corona.

La transmisión comenzará después de Meganoticias Prime y contará con la conducción de Julio César Rodríguez, además de un panel de especialistas que comentará los distintos momentos de la competencia.

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