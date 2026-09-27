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Ministro Poduje anuncia cambios para ciclistas que suban cerro San Cristóbal: "Deberán inscribirse" y "usar chaleco reflectante"

¿Qué pasó?

El ministro de la Vivienda, Iván Poduje, anunció a través de sus redes sociales un importante cambio que deberán cumplir los ciclistas que suban al cerro San Cristóbal.

Esto llega justo después de que hace semanas se anunciaran multas y controles de velocidad (se puede circular hasta 30 k/h) para los imprudentes que nunca faltan y que han provocado varios accidentes en la zona.

La directora subrogante de Parque Metropolitano, Marisol Torregrosa, explicó en su momento que las fiscalizaciones buscaban promover la convivencia vial. "Esto corresponde a labores permanentes en el parque. Las fiscalizaciones no buscan inhibir nada. Queremos que Parquemet sea una zona de respeto y siga siendo un gran pulmón verde", dijo.

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Las medidas anunciadas por Poduje

A través de su cuenta de X, Iván Poduje se refirió al tema. "Hay ciclistas que no respetan la velocidad y ponen en riesgo la seguridad de niños y adultos mayores que caminan por el parque", puso en una corta publicación.

Para dejar todo claro, sentenció que "a partir de diciembre (los ciclistas) deberán inscribirse para subir el cerro y portar un chaleco reflectante con un código identificatorio".

Finalmente, expuso que "esto permitirá que aquellos que infrinjan las normas reciban las sanciones correspondientes".

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Cabe recordar que las multas llegan hasta 5 UTM ($358.605), las que son aplicadas en colaboración con Carabineros, quienes utilizan sus "pistolas radar" en operativos preventivos.

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