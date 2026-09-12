Multas de hasta $358.000: Parque Metropolitano multará a ciclistas que excedan los 30 km/h

12 sept. 2026 - 18:43 hrs.

¿Qué pasó?

El Parque Metropolitano de Santiago anunció que se cursarán multas a los ciclistas que excedan el límite de velocidad de 30 km/h, establecido en el Cerro San Cristóbal para garantizar la seguridad de todos los usuarios.

La directora subrogante, Marisol Torregrosa, explicó que estas fiscalizaciones buscan promover la convivencia vial y reducir la tasa de accidentes, la cual ha disminuido casi un 40% desde 2025.

"Esto corresponde a labores permanentes en el parque. Las fiscalizaciones no buscan inhibir nada, sino mejorar la convivencia vial. Queremos que Parquemet sea una zona de respeto y siga siendo un gran pulmón verde", dijo.

Para cerrar, añadió que "en los últimos años detectamos alta tasa de accidentes y eso queremos seguir bajándolo... Esto se trata de venir y respetar las normas internas y la convivencia vial. Lo hacemos muy intensamente desde el año pasado".

Las multas, que pueden llegar hasta 5 UTM ($358.605), son aplicadas en colaboración con Carabineros, quienes utilizan sus "pistolas radar" en operativos preventivos.

Además, se han implementado medidas como señalética vial, reductores de velocidad y patrullajes con drones y cámaras de seguridad para fortalecer la prevención.