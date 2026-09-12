Tenía 38 años y era hija de una concejala: ¿Quién es la mujer que perdió la vida tras caer a humedal en Valdivia?

12 sept. 2026 - 19:23 hrs.

¿Qué pasó?

Una profunda consternación embarga a la región de Los Ríos, tras el trágico accidente vehicular registrado en el acceso norte a Valdivia, donde un automóvil cayó a las aguas de un humedal, provocando la muerte de su conductora.

¿Quién es la víctima fatal?

Luego de intensas horas de búsqueda lideradas por personal del GOPE de Carabineros, la Armada de Chile y Bomberos, se confirmó que la víctima era Evelyn Risco Huenchupán.

La mujer tenía 38 años y contaba con una destacada trayectoria en el servicio público local. Se desempeñaba como funcionaria del Tercer Tribunal Ambiental de Valdivia, organismo donde era ampliamente reconocida por su compromiso y labor profesional.

Además de su faceta laboral, Evelyn mantenía un fuerte arraigo con la comunidad regional: era hija de María Huenchupán Sánchez, actual concejala de la comuna de Máfil, consignó el Diario de Valdivia.

Evelyn Risco Huenchupán / Tercer Tribunal Ambiental

El trágico accidente

El fatal suceso ocurrió durante la madrugada de este sábado, cuando la víctima transitaba hacia su domicilio tras haber asistido a una actividad social.

Tras precipitarse con su vehículo hacia la zona anegada, la profesional logró llamar para pedir auxilio y alertar sobre su situación antes de perder la comunicación. Esta llamada resultó decisiva para coordinar el operativo de rescate.

Tras el trágico hallazgo, el alcalde de Máfil, Andrés Martínez, junto al Concejo Municipal, hicieron públicas sus condolencias, destacando el impacto de su pronta e inesperada partida en toda la provincia.

Las diligencias para esclarecer la dinámica del accidente quedaron a cargo de la Policía de Investigaciones (PDI) por orden de la Fiscalía.

Todo sobre Policial