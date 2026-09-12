Encuentran sin vida a hija de concejala tras caer con su automóvil a un humedal en Valdivia

12 sept. 2026 - 14:49 hrs.

¿Qué pasó?

Una mujer de 38 años fue hallada sin vida este sábado luego de que el automóvil que conducía cayera a un humedal en el acceso norte de Valdivia, en la región de Los Ríos. La víctima, quien era funcionaria del Tercer Tribunal Ambiental de dicha ciudad, era además hija de una concejala de la comuna de Máfil.

Lo que se sabe de la emergencia

El trágico hecho ocurrió durante la madrugada en el sector de Rebellín. Según información preliminar, la víctima retornaba hacia su hogar en Máfil tras compartir en una actividad con amigos en la zona costera de la capital regional.

Tras precipitarse al agua, la víctima logró realizar un llamado telefónico a sus familiares para alertarlos de la emergencia. Esta rápida comunicación resultó clave para que los equipos de rescate delimitaran el área de rastreo e iniciaran las operaciones de búsqueda, consignó Radio Biobío.

El trabajo de Carabineros, la Armada y Bomberos

El hallazgo de la conductora estuvo a cargo de efectivos del GOPE de Carabineros, quienes trabajaron en conjunto con la Armada de Chile y personal de Bomberos.

Por instrucción de la Fiscalía local, la Policía de Investigaciones (PDI) quedó encargada de realizar los peritajes de rigor. Las diligencias buscan esclarecer las causas exactas del accidente y determinar las razones por las cuales la conductora perdió el control del automóvil.

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