Temblor se registra en la zona centro-norte del país: Esta fue la magnitud del movimiento telúrico
- Por Meganoticias
¿Qué pasó?
La mañana de este sábado, a las 08:25 horas, un temblor de magnitud 3.5 se registró en la zona centro-norte del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.
¿Dónde fue el epicentro?
De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del temblor se ubicó a 34 km al noroeste de Vicuña, en la región de Coquimbo. El movimiento telúrico se registró a una profundidad de 78 km.
Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.