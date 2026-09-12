Una persona cuidaba a 26 adultos mayores con problemas de movilidad: Qué se sabe del incendio que dejó 16 fallecidos en Pitrufquén

12 sept. 2026 - 09:39 hrs.

¿Qué pasó?

Un fatal incendio se registró la noche de ayer viernes en un hogar de adultos mayores ubicado en el sector de Comuy, comuna de Pitrufquén, en la Región de La Araucanía, el que dejó como saldo a 16 personas fallecidas.

El siniestro se declaró alrededor de las 22:30 horas y, de acuerdo con información de Carabineros, del total de residentes del hogar solo fue posible evacuar con vida a 10 personas antes de que el fuego se propagara.

¿Qué nuevos antecedentes se saben de la tragedia?

De acuerdo al reporte de Diego Sanhueza, corresponsal de Meganoticias en la zona, solo "una persona cuidaba a 26 adultos mayores". Además, añadió que varios de los internados "presentaban distintos grados de movilidad, algunos postrados".

Asimismo, señaló que la "cuidadora se encuentra bien, mientras que cuatro adultos mayores ya fueron dados de alta desde distintos centros asistenciales".

El comandante de Bomberos, Felipe Salazar, señaló sobre la tragedia que "la estructura está completamente comprometida. Llevamos a cabo trabajo para controlar siniestro y en la evacuación de primeros adultos mayores".

Por su parte, el fiscal Jorge Granada apuntó que "lo que se maneja es que hay 16 personas fallecidas. El origen del incendio está en investigación, no se descarta ninguna hipótesis, pero podríamos estar frente a una inflamación de una estufa o algo eléctrico; tampoco se descarta algún otro tipo de error".

Finalmente, Sanhueza también entrevistó a uno de los vecinos que participó en rescatar personas al inicio del incendio. "Primero hubo humo y con otros vecinos comenzamos a ayudar. Rescatamos como 11 personas y estaban todas las puertas habilitadas para salir con los abuelitos... Las piezas, eso sí, estaban llenas de humo".