Así quedó el hotel de Nevados de Chillán tras ser arrasado por incendio

07 sept. 2026 - 20:00 hrs.

¿Qué pasó?

Un devastador incendio destruyó por completo el Hotel Alto Nevados, emblemático recinto ubicado en el sector cordillerano de las Termas de Chillán, en la comuna de Pinto, región de Ñuble.

La emergencia comenzó cerca de las 17:00 horas del domingo 6 de septiembre. Según los antecedentes reportados, el fuego se habría iniciado en una habitación del quinto piso del establecimiento.

Las llamas rápidamente se extendieron por distintos niveles del edificio, alcanzando el cuarto, tercer y segundo piso. Las condiciones climáticas y el viento puelche favorecieron la propagación del fuego.

Carabineros

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El incendio continuó durante varias horas y el inmueble terminó completamente consumido cerca de las 2:00 o 3:00 de la madrugada del lunes. Bomberos mantuvo labores para controlar la emergencia.

Investigan origen del fuego

El gerente general del Hotel Alto Nevados, Manuel Dinamarca, relató que inicialmente "se detecta humo en la parte superior del quinto piso del ala oeste" y que posteriormente "se activan las alarmas" y los protocolos de emergencia.

Uno de los principales focos estuvo en resguardar a quienes se encontraban en el recinto. "Nuestros pasajeros, que es lo más importante, y nuestros trabajadores y también bomberos" fueron puestos a salvo, señaló Dinamarca.

Carabineros

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De acuerdo con el delegado presidencial del Biobío, Diego Sepúlveda, unas 150 personas fueron evacuadas, entre ellas 122 pasajeros y trabajadores, quienes posteriormente fueron trasladados a otros centros hoteleros del sector. "Afortunadamente, no hay personas lesionadas", afirmó.

Durante la mañana, la autoridad informó que el incendio se encontraba en un 95% controlado. Las causas del siniestro aún no están determinadas y se investigará si pudo existir una falla eléctrica u otro origen.

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