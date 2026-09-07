Incendio afecta a departamento en piso 15 de edificio en Santiago Centro: Hay desvíos de tránsito

07 sept. 2026 - 15:14 hrs.

¿Qué pasó?

Un incendio se registró la tarde de este lunes en un departamento de un edificio ubicado en la intersección de Santa Rosa con Eleuterio Ramírez, comuna de Santiago Centro, Región Metropolitana.

Según informó la Décima Compañía del Cuerpo de Bomberos de Santiago, se dio la alarma de incendio, producto de las llamas que están afectando a un departamento en el piso 15.

Los voluntarios ya se encuentran trabajando para controlar la propagación del fuego y evitar que afecte a otros departamentos aledaños.

Posteriormente, el Cuerpo de Bomberos de Santiago informó que la emergencia se está trabajando con voluntarios y máquinas de 15 compañías, ya que se emitió una tercera alarma de incendio.

Desvíos de tránsito

Producto de los trabajos de Bomberos, Transporte Informa de la Región Metropolitana indicó que se están realizando desvíos en la intersección de Santa Rosa con Eleuterio Ramírez. En concreto, son los siguientes:

Av. Santa Rosa desviado en Diez de Julio e Eyzguirre para vehículos particulares

Av. Santa Rosa desviado en Av. Santa Isabel para servicios del Sistema RED

Cóndor al oriente desviado por San Francisco al sur

Todo sobre Incendio