Volcamiento de van en Costanera Norte deja cinco lesionados: Trasladaba a 16 trabajadores

12 sept. 2026 - 08:33 hrs.

¿Qué pasó?

Durante la mañana de este sábado se registró un accidente de tránsito en la autopista Costanera Norte, específicamente en avenida Kennedy, salida 1B Estoril, donde una van de transporte de trabajadores de la empresa Walmart chocó contra un muro de contención y terminó volcada.

Según información preliminar entregada por Bomberos, 17 personas se trasladaban en el interior del vehículo al momento del accidente.

De acuerdo con los primeros antecedentes, no se registraron lesionados de gravedad. Sin embargo, cinco personas habrían resultado con lesiones menores y fueron trasladadas hasta la Mutual de Seguridad para recibir atención médica.

Una mala maniobra realizada por la conductora habría provocado el choque contra el muro de contención, que terminó con el volcamiento del vehículo.

El tránsito ya se encuentra restablecido, mientras que Carabineros realiza las diligencias para establecer la dinámica del accidente.

"Nuestra preocupación es la salud y bienestar de las personas afectadas"

"Lamentamos profundamente el accidente ocurrido esta mañana que involucró a un vehículo de acercamiento que ponemos a disposición de nuestros colaboradores y que trasladaba a 13 de ellos hacia nuestro supermercado Lider Estoril. Desde el primer momento hemos estado acompañando a nuestros colaboradores y sus familias, y haciendo seguimiento permanente de su estado de salud. Dos de ellos fueron trasladados a centros asistenciales, mientras que el resto fue derivado a la Mutual de Seguridad para su evaluación", se dijo desde la empresa en un comunicado.

Para finalizar, se mencionó que "nuestra principal preocupación en este momento es la salud y bienestar de las personas afectadas, a quienes continuaremos acompañando durante su recuperación".