Tropezó en el pasillo y terminó internada por fracturas: Conocida clínica deberá pagarle millonaria indemnización

11 sept. 2026 - 21:00 hrs.

¿Qué pasó?

La Corte Suprema rechazó por unanimidad el recurso presentado contra la sentencia que condenaba a la Clínica Alemana de Santiago a pagar $7 millones por daño moral.

La indemnización corresponde a una mujer que sufrió una fuerte caída mientras acompañaba a su madre a realizarse un escáner en la unidad de tomografía.

Mujer sufrió fractura de costillas y debió ser internada

El accidente ocurrió en un pasillo del nivel -2, donde la demandante tropezó con una manilla de fierro que sobresalía de una cámara y que no contaba con señalización.

A causa de la caída, la mujer sufrió una fractura de costillas y debió permanecer internada durante algunos días.

El tribunal destacó que la hospitalización le impidió acompañar a su madre, quien también estaba internada, antes de que entrara en sopor. Así, señaló que se vio "impedida de despedirse de ella".

"Falta de fundamento"

La Suprema consideró que los hechos establecidos por los tribunales inferiores eran "inamovibles para esta Corte", debido a que no fueron impugnados por la vía correspondiente.

Además, el máximo tribunal concluyó que el recurso presentado por la clínica tenía una "manifiesta falta de fundamento", por lo que descartó modificar la sentencia.

Finalmente, la Primera Sala resolvió "rechazar el recurso de casación en el fondo" presentado por la parte demandada, manteniendo la indemnización de $7 millones.