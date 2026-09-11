Corte libera a cúpula de Operación Ámsterdam: Ningún imputado queda preso y Camilo Huerta sigue con arresto domiciliario

11 sept. 2026 - 17:24 hrs.

Un duro revés sufrió la Fiscalía Regional de Aysén en la denominada Operación Imperio Ámsterdam. La Corte de Apelaciones de Santiago revocó la prisión preventiva de los ocho imputados que permanecían encarcelados, por lo que ninguno de los formalizados en esta causa continuará tras las rejas.

El tribunal de alzada sustituyó la cautelar por firma quincenal, arraigo nacional y prohibición de comunicarse con los demás imputados.

La resolución también deja a Camilo Huerta entre las personas sujetas a las medidas más intensas de la causa. El exchico reality no fue parte de esta apelación, debido a que nunca estuvo en prisión preventiva, y continúa bajo arresto domiciliario total, arraigo nacional y prohibición de comunicarse con el resto de los investigados.

Huerta fue formalizado por su presunta participación en la organización que, según la Fiscalía, utilizaba dispensarios medicinales para distribuir y comercializar marihuana. Durante la investigación, fue interceptado hablando sobre la obtención de recetas y la adquisición de cannabis.

Liberan a la cúpula de la organización

Entre los ocho imputados que ahora recuperarán su libertad se encuentran Andrés Astorga Rodríguez, Mario Astorga y Gino Athens Athens, sindicados por el Ministerio Público como integrantes de la cúpula de la organización vinculada al Dispensario Nacional y a Má Botanics.

Todos habían quedado en prisión preventiva por decisión del Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, que inicialmente consideró que su libertad representaba un peligro para la seguridad de la sociedad.

La Corte de Santiago revirtió esa decisión y concluyó que podían permanecer en libertad mientras continúa la investigación, aunque sujetos a las nuevas medidas cautelares.

La resolución no implica el cierre de la causa ni constituye una absolución. Sin embargo, debilita la tesis sostenida por la Fiscalía sobre la necesidad de mantener encarcelados a quienes presentó como los máximos responsables de la estructura.

Segundo revés para la Fiscalía de Aysén

Este es el segundo golpe que recibe el Ministerio Público en la discusión sobre las cautelares de la Operación Ámsterdam.

La semana pasada, la Corte de Santiago ya había rechazado una solicitud de la Fiscalía para enviar a prisión preventiva a otros 13 formalizados. En esa oportunidad, el tribunal mantuvo las cautelares de menor intensidad decretadas en primera instancia.

Con la nueva resolución, los ocho imputados que todavía permanecían en prisión preventiva también quedarán en libertad.

De esta manera, ninguno de los formalizados en esta arista continuará encarcelado: algunos cumplirán firma quincenal, arraigo y prohibición de comunicarse; mientras otros, como Camilo Huerta, seguirán bajo arresto domiciliario.

La tesis de la Fiscalía

La investigación es dirigida por el fiscal regional de Aysén, Hernán Libedinsky, quien sostiene que los imputados conformaron una organización dedicada a cultivar, distribuir y vender marihuana con alto contenido de THC bajo la apariencia de actividades medicinales.

Según la Fiscalía, la estructura operaba mediante empresas autorizadas para producir cáñamo y una red de dispensarios instalada en distintas regiones del país.

El Ministerio Público asegura que el sistema permitía entregar cannabis a personas inscritas como socios y que las recetas médicas utilizadas para justificar su consumo se obtenían con controles mínimos.

El operativo desarrollado por el OS7 de Carabineros y la Fiscalía de Aysén incluyó decenas de allanamientos simultáneos y terminó con más de 70 personas detenidas.

Operación bajo cuestionamiento

El revés judicial ocurre mientras el Ministerio Público enfrenta, además, una querella que cuestiona el origen de la Operación Ámsterdam.

El Juzgado de Garantía de Coyhaique, según reveló esta semana Mega Investiga, declaró admisible una acción presentada por William Vásquez, a quien la investigación identificó como el supuesto denunciante que permitió iniciar la causa.

Vásquez asegura que nunca formuló esa denuncia y acusa que funcionarios policiales le atribuyeron declaraciones que no realizó. La querella busca determinar si un oficio del OS7 con esa versión fue utilizado para abrir la investigación y solicitar medidas intrusivas.

Su defensa también pidió que los hechos sean indagados por un fiscal regional distinto de Hernán Libedinsky, debido a que la Fiscalía de Aysén tendría que revisar actuaciones desarrolladas dentro de una causa dirigida por ella misma.

Esa decisión quedó en manos del fiscal nacional, Ángel Valencia.

En medio de ese cuestionamiento, la Corte de Santiago dejó ahora sin efecto todas las prisiones preventivas obtenidas por la Fiscalía. La Operación Ámsterdam, presentada como uno de los mayores golpes contra el uso ilícito de dispensarios medicinales, continuará así sin imputados encarcelados y con Camilo Huerta cumpliendo arresto domiciliario total.