Tras la negativa a pagar histórico premio en tragamonedas: Clienta demanda por más de $4.600 millones al Casino de Viña del Mar

11 sept. 2026 - 14:41 hrs.

Una clienta del Casino de Viña del Mar interpuso una inédita demanda por $4.670.095.401 ante el Tercer Juzgado de Policía Local de la ciudad. La acción legal se originó luego de que el recinto se negara a entregarle un millonario premio que obtuvo en una máquina tragamonedas, alegando que el resultado se debió a un error en el sistema.

La demanda se dirige de forma conjunta contra la empresa operadora, Casino del Mar S.A., y sus sociedades controladoras, Casinos de Chile SpA y Enjoy S.A., convirtiéndose en la acción judicial de un consumidor más alta registrada contra un casino en el país.

El origen del conflicto

El hecho ocurrió el 11 de noviembre de 2025 en el Salón Open del recinto. Según los antecedentes judiciales, la jugadora apostaba en la máquina n.º 25316 cuando, a las 14:05 horas, la pantalla arrojó un premio mayor de $3.816.219.496.

Tras avisar al personal del lugar, una supervisora la felicitó inicialmente por el logro. Sin embargo, minutos después, otros funcionarios del casino se retractaron y le informaron que el dinero no sería entregado debido a un "error de software".

De acuerdo con la denuncia, los trabajadores del recinto abrieron, manipularon y apagaron la máquina sin resguardar los antecedentes ni seguir un protocolo de custodia. Como la empresa se negó a pagarle, la afectada recurrió a la justicia para exigir el pago e iniciar acciones legales.

"Tal como muestran las imágenes presentadas en el 3.er Juzgado de Policía Local de Viña del Mar, tras arrojar el premio, la máquina fue apagada sin protocolo de resguardo de la información y hasta el momento el premio no ha sido pagado", señaló el abogado representante de la afectada, Pablo Gómez.

"No es aceptable que una máquina funcione bien para recibir el dinero de los clientes y no funcione bien al momento de pagar sus premios", añadió el jurista sobre la responsabilidad del recinto.

¿Qué exige la demanda?

La acción legal, amparada en la Ley de Protección de los Derechos de los Consumidores, pide un pago total que abarca dos conceptos:

Un daño patrimonial de $3.920.095.401 , monto que contempla el valor original del premio ($3.816 millones) más los reajustes correspondientes al IPC e intereses.

, monto que contempla el valor original del premio ($3.816 millones) más los reajustes correspondientes al IPC e intereses. Una indemnización de $750.000.000 por daño moral, debido al cuadro de estrés severo e impotencia que provocó a la mujer el no pago del premio.

Además, se solicitó aplicar a la empresa la multa máxima permitida por la ley de consumo, correspondiente a 300 Unidades Tributarias Mensuales (UTM).

Las razones para demandar a las sociedades

Un punto clave de la presentación es que incluye a las matrices Casinos de Chile SpA y Enjoy S.A., y no solo a la operadora directa del local.

Esta decisión busca prevenir un eventual "vaciamiento patrimonial", ya que la firma solicitó la renuncia anticipada a su permiso de operación ante la Superintendencia de Casinos de Juego. Como su contrato vencerá definitivamente el 13 de septiembre de 2028, los demandantes buscan garantizar que existan fondos para pagarles si el fallo es a su favor.

Por último, los abogados solicitaron informar de la demanda a la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, debido a los intereses municipales y la fe pública comprometidos en la concesión del recinto.