"La gente es muy penca": Conocido periodista casi fue atropellado en el mismo cruce donde murió Paz Ramírez

11 sept. 2026 - 15:15 hrs.

¿Qué pasó?

Un peligroso momento vivió el periodista Francesco Gazzella, luego de estar a punto de ser atropellado mientras caminaba por la comuna de Providencia. El hecho cobró especial relevancia, ya que todo pasó en la misma esquina donde, semanas atrás, falleció la cineasta Paz Ramírez luego de ser atropellada.

El propio comunicador dio a conocer la situación a través de sus redes sociales, mostrando su molestia e indignación por la imprudencia de la conductora involucrada y la falta de empatía tras el incidente.

El descargo en redes sociales

Según su relato publicado en su cuenta de Instagram, el episodio ocurrió en la intersección de Andrés Bello y Manuel Montt, cuando el periodista caminaba por un trayecto habitual en su día a día: Desde la estación televisiva hacia las dependencias de Radio Universo, donde conduce “La Hora del Taco”.

“La gente es muy penca, da rabia”, partió diciendo Gazzella, agregando que “venía caminando del canal a la radio y casi me atropellan en un cruce que hago varios días a la semana y me da rabia porque no fue de pajarón”, sostuvo.

Según el relato del profesional, se percató del peligro únicamente porque la persona que manejaba la moto, una repartidora de delivery según sus dichos, comenzó a gritarle antes de darse a la fuga. “No solo porque la impresión es muy potente, sino porque esta señora grita y se va, acelera a la mierda”.

Sobre la actitud de la conductora, el comunicador reflexionó: "¿Qué te cuesta pedir perdón? Sí, todos nos hemos mandado una embarrada, un desacierto. Pide perdón, detente".

Incertidumbre y el recuerdo del accidente de Paz Ramírez

El impacto del momento llevó a Gazzella a dudar sobre si había tenido responsabilidad en la situación, por lo que preguntó a otros peatones que se encontraban en el lugar. “Me aseguré de que estaba en verde, le pregunté a toda la gente si estaba o no en verde, si era culpa mía esta cuestión”, afirmó.

Asimismo, el periodista no ocultó su inquietud debido a que el suceso ocurrió exactamente en la misma esquina donde el pasado 23 de agosto murió la cineasta Paz Ramírez. "Lamentablemente es el mismo lugar donde atropellaron a Paz. Yo me acuerdo de cuando lo leí, dije: 'Cruzo por ahí siempre' y me pasó ahora", sostuvo.

El hecho también fue abordado a la mañana siguiente durante su salida al aire en Canal 13 junto a su compañera Cristina González, donde el periodista reiteró el llamado a la precaución al transitar por dicho punto de la capital.