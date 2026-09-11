Flávio Bolsonaro es investigado por presunto financiamiento irregular de película sobre su padre

11 sept. 2026 - 15:53 hrs.

¿Qué pasó?

La Policía Federal de Brasil investiga al senador y candidato presidencial Flávio Bolsonaro por el caso "Dark Horse" sobre la posible financiación irregular de una película biográfica basada en la vida de su padre y expresidente Jair Bolsonaro.

La información ha salido a la luz poco después de que el Tribunal Supremo levantase el secreto de sumario del caso "Banco Master", trama vinculada al exbanquero Daniel Vorcaro y relacionada con el filme.

Flávio Bolsonaro, del Partido Liberal (PL), figura en la lista de personas investigadas tras un procedimiento autorizado en julio por el juez del Tribunal Supremo Federal André Mendonça, una información que se ha conocido este viernes después de que se levantara el secreto de sumario a petición del presidente de la máxima corte brasileña, Edson Fachin.

¿Por qué investigan a Flávio Bolsonaro?

En concreto, las autoridades policiales investigan al candidato presidencial por presunto blanqueo de capitales, evasión fiscal, corrupción y otros posibles delitos presuntamente cometidos por el senador, que solicitó fondos para financiar la producción de la película al exbanquero, acusado de fraude en el caso 'Banco Master'.

El dinero habría sido transferido a un fondo en Estados Unidos gestionado por un abogado cercano al exdiputado Eduardo Bolsonaro (PL), hermano de Flávio y quien fue condenado a más de cuatro años de prisión por coacción a la justicia ante sus intentos de presionar a magistrados en los procesos judiciales contra su padre.

Las autoridades sospechan que parte de esos fondos habrían sido desviados al extranjero para financiar la estancia y los gastos de Eduardo, que actualmente está en Estados Unidos. El candidato presidencial sí admitió haber contactado con Vorcaro, si bien ha negado que esos fondos procedan de dinero público.