La Pampilla de la Gente llega a Mega: Revisa los artistas que se presentarán este 18, 19 y 20 de septiembre

11 sept. 2026 - 16:15 hrs.

¿Qué pasó?

Este 18 de septiembre llega una de las celebraciones más tradicionales de Fiestas Patrias, y esta vez La Pampilla llega con todo a las pantallas de Mega.

Se trata de "La Pampilla de la Gente", una edición que tendrá un carácter solidario y que se realizará en alianza con Desafío Levantemos Chile.

El evento será transmitido en vivo los días 18, 19 y 20 de septiembre por Mega, Mega 2 y Mega Go, y contará con la conducción de Tonka Tomicic y Julio César Rodríguez.

La celebración contará con diversas presentaciones musicales y también con la participación de humoristas durante sus tres jornadas.

Viernes 18 de septiembre : Arte Elegante, Dougas, El Flaco y Amerikan Sound.

: Arte Elegante, Dougas, El Flaco y Amerikan Sound. Sábado 19 de septiembre : Inti-Illimani, Payahop, La Noche, Gino Mella y Jairo Vera.

: Inti-Illimani, Payahop, La Noche, Gino Mella y Jairo Vera. Domingo 20 de septiembre: Los Viking's 5, Hombre Pan, Organización X y Tomo como Rey.

El dinero donado a través de Desafío Levantemos Chile estará destinado a las familias de Coquimbo que se vieron afectadas por los sistemas frontales que azotaron la región durante este invierno.

¿Cómo donar?

Desafío Levantemos Chile

RUT: 65.943.320-6

Banco de Chile

Cuenta corriente: 98027-07

Correo: info@desafiochile.cl