La Pampilla de la Gente llega a Mega: Revisa los artistas que se presentarán este 18, 19 y 20 de septiembre
- Por Francisca Mieres
¿Qué pasó?
Este 18 de septiembre llega una de las celebraciones más tradicionales de Fiestas Patrias, y esta vez La Pampilla llega con todo a las pantallas de Mega.
Se trata de "La Pampilla de la Gente", una edición que tendrá un carácter solidario y que se realizará en alianza con Desafío Levantemos Chile.
El evento será transmitido en vivo los días 18, 19 y 20 de septiembre por Mega, Mega 2 y Mega Go, y contará con la conducción de Tonka Tomicic y Julio César Rodríguez.Ir a la siguiente nota
La celebración contará con diversas presentaciones musicales y también con la participación de humoristas durante sus tres jornadas.
- Viernes 18 de septiembre: Arte Elegante, Dougas, El Flaco y Amerikan Sound.
- Sábado 19 de septiembre: Inti-Illimani, Payahop, La Noche, Gino Mella y Jairo Vera.
- Domingo 20 de septiembre: Los Viking's 5, Hombre Pan, Organización X y Tomo como Rey.
El dinero donado a través de Desafío Levantemos Chile estará destinado a las familias de Coquimbo que se vieron afectadas por los sistemas frontales que azotaron la región durante este invierno.
¿Cómo donar?
Desafío Levantemos Chile
RUT: 65.943.320-6
Banco de Chile
Cuenta corriente: 98027-07
Correo: info@desafiochile.cl
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