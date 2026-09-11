Liquidación tiene hasta 70% de descuento en productos para el hogar: Se extenderá por cuatro días

11 sept. 2026 - 15:29 hrs.

Quienes estén buscando productos para renovar o equipar el hogar podrán encontrar distintas ofertas durante una liquidación de temporada que se extenderá por cuatro días, con descuentos de hasta 70% en algunos productos.

La venta se realizará desde este viernes 11 y hasta el lunes 14 de septiembre, ambas fechas incluidas, y será exclusivamente presencial en tiendas outlet de Cannon Home.

¿Qué productos tienen descuentos?

Entre las principales ofertas se encuentran los plumones y cubrecamas Sherpa (chiporro), que tendrán hasta un 70% de descuento.

También habrá rebajas de hasta 60% en fundas, sábanas de polar, mantas, pieceras y cojines. En el caso de las toallas, algunos productos tendrán hasta un 50% de descuento, como las toallas de baño Cannon de 500 gramos y las toallas de baño Royal Supreme de 700 gramos.

La liquidación también incluye productos con descuentos específicos. Por ejemplo, el sillón PM 5500 Black tendrá una rebaja de 46% y quedará en $1.299.990, mientras que el sillón PM 3000 Beige bajará de $1.299.990 a $1.199.990.

En camas, la CN Calm 2.0 pasará de $359.990 a $309.990. A esto se suma el AM 200 Max Black, cuyo precio bajará de $999.990 a $849.990. También habrá ofertas en accesorios para el dormitorio y otros productos para el hogar, como alfombras.

¿Dónde se realizará la liquidación?

La promoción será exclusivamente presencial y estará disponible en las tiendas outlet de Cannon Home ubicadas en los siguientes puntos de la Región Metropolitana:

Liquidadora Lampa : Patricia Viñuela 234.

: Patricia Viñuela 234. Outlet Premium en Quilicura : Av. San Ignacio 500, local 8A.

: Av. San Ignacio 500, local 8A. Easton Quilicura : Av. Pdte. Frei Montalva 9719, local 114.

: Av. Pdte. Frei Montalva 9719, local 114. Mall Independencia : Av. Independencia 565, local 216.

: Av. Independencia 565, local 216. Outlet Irarrázaval de Ñuñoa : Pedro de Valdivia 3349,

: Pedro de Valdivia 3349, Outlet Mid Mall Maipú : Camino a Melipilla 15900, local 1038.

: Camino a Melipilla 15900, local 1038. Outlet Vivo Maipú: Av. Lo Espejo 943, local 164.

Outlet La Fábrica San Joaquín : Av. Carlos Valdovinos 200, local K9.

: Av. Carlos Valdovinos 200, local K9. Outlet Alameda en Santiago : Av. Libertador O'Higgins 3470, local L-08.

: Av. Libertador O'Higgins 3470, local L-08. Local 605 Santiago : 21 de mayo 605.

: 21 de mayo 605. Outlet Vivo La Florida : Santa Delia 8937.

: Santa Delia 8937. Outlet Patronato en Recoleta : Patronato 407.

: Patronato 407. Outlet Pudahuel : Claudio Arrau 6910, local 20.

: Claudio Arrau 6910, local 20. Outlet San Bernardo : Eyzaguirre 650.

: Eyzaguirre 650. Parque Plaza Los Toros de Puente Alto: Av. Concha y Toro 3909

La liquidación contempla además la posibilidad de pagar en 12 cuotas sin interés y contar con entrega inmediata, dependiendo de la disponibilidad de cada producto.

También se pueden solicitar envíos a distintas regiones de Chile, aunque estos tienen un costo adicional. Los descuentos, en tanto, están sujetos al stock disponible en cada tienda.

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