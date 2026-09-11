Liquidación tiene hasta 70% de descuento en productos para el hogar: Se extenderá por cuatro días
- Por Vicente Guzmán
Quienes estén buscando productos para renovar o equipar el hogar podrán encontrar distintas ofertas durante una liquidación de temporada que se extenderá por cuatro días, con descuentos de hasta 70% en algunos productos.
La venta se realizará desde este viernes 11 y hasta el lunes 14 de septiembre, ambas fechas incluidas, y será exclusivamente presencial en tiendas outlet de Cannon Home.
¿Qué productos tienen descuentos?
Entre las principales ofertas se encuentran los plumones y cubrecamas Sherpa (chiporro), que tendrán hasta un 70% de descuento.Ir a la siguiente nota
También habrá rebajas de hasta 60% en fundas, sábanas de polar, mantas, pieceras y cojines. En el caso de las toallas, algunos productos tendrán hasta un 50% de descuento, como las toallas de baño Cannon de 500 gramos y las toallas de baño Royal Supreme de 700 gramos.
La liquidación también incluye productos con descuentos específicos. Por ejemplo, el sillón PM 5500 Black tendrá una rebaja de 46% y quedará en $1.299.990, mientras que el sillón PM 3000 Beige bajará de $1.299.990 a $1.199.990.
En camas, la CN Calm 2.0 pasará de $359.990 a $309.990. A esto se suma el AM 200 Max Black, cuyo precio bajará de $999.990 a $849.990. También habrá ofertas en accesorios para el dormitorio y otros productos para el hogar, como alfombras.
¿Dónde se realizará la liquidación?
La promoción será exclusivamente presencial y estará disponible en las tiendas outlet de Cannon Home ubicadas en los siguientes puntos de la Región Metropolitana:
- Liquidadora Lampa: Patricia Viñuela 234.
- Outlet Premium en Quilicura: Av. San Ignacio 500, local 8A.
- Easton Quilicura: Av. Pdte. Frei Montalva 9719, local 114.
- Mall Independencia: Av. Independencia 565, local 216.
- Outlet Irarrázaval de Ñuñoa: Pedro de Valdivia 3349,
- Outlet Mid Mall Maipú: Camino a Melipilla 15900, local 1038.
- Outlet Vivo Maipú: Av. Lo Espejo 943, local 164.
- Outlet La Fábrica San Joaquín: Av. Carlos Valdovinos 200, local K9.
- Outlet Alameda en Santiago: Av. Libertador O'Higgins 3470, local L-08.
- Local 605 Santiago: 21 de mayo 605.
- Outlet Vivo La Florida: Santa Delia 8937.
- Outlet Patronato en Recoleta: Patronato 407.
- Outlet Pudahuel: Claudio Arrau 6910, local 20.
- Outlet San Bernardo: Eyzaguirre 650.
- Parque Plaza Los Toros de Puente Alto: Av. Concha y Toro 3909
La liquidación contempla además la posibilidad de pagar en 12 cuotas sin interés y contar con entrega inmediata, dependiendo de la disponibilidad de cada producto.
También se pueden solicitar envíos a distintas regiones de Chile, aunque estos tienen un costo adicional. Los descuentos, en tanto, están sujetos al stock disponible en cada tienda.
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