Decretan internación provisoria en centro de salud a hombre que se atribuyó crimen de Mariana Sepúlveda

11 sept. 2026 - 15:35 hrs.

¿Qué pasó?

El Segundo Juzgado de Garantía de Santiago decretó este viernes la internación provisoria de Ghislaín Quiroz Carrizo, el hombre que confesó el homicidio de Mariana Sepúlveda, hecho ocurrido en 2008 en Conchalí, cuando ella se dirigía a su colegio.

El tribunal dispuso que el imputado, de 42 años, cumpla la medida cautelar en un recinto hospitalario de Gendarmería. Esto, debido a que sufre las secuelas de un accidente cerebrovascular que le provocó una capacidad cognitiva reducida.

Esperan peritaje del Servicio Médico Legal

Al respecto, el fiscal Marcelo Cabrera explicó que "el imputado tiene ciertas condiciones cognitivas que requieren un procedimiento especial. Para estos efectos, el Servicio Médico Legal ya dispuso un peritaje".

"Estamos a la espera de este (peritaje) y será fundamental para determinar cómo continúa la causa bajo un procedimiento especial o bajo un procedimiento ordinario", añadió.

En todo caso, el hombre fue formalizado por homicidio calificado, inhumación y exhumación ilegales, ya que habría enterrado el cuerpo en su vivienda y después lo habría sacado para arrojar sus restos en otros lugares.

Los hechos se descubrieron el pasado domingo en la noche, cuando el imputado, quien era vecino de la joven de 19 años, se presentó en la Quinta Comisaría de Carabineros.

En la unidad policial aseguró que la había matado para luego enterrar el cuerpo en una de las habitaciones de su vivienda, en pasaje Logroño. Cinco años más tarde, trasladó los restos a otro lugar.