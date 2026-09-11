Presidente Kast se pronuncia por los 53 años del Golpe de Estado: "La historia no la podemos borrar"

11 sept. 2026 - 13:58 hrs.

¿Qué pasó?

En un punto de prensa desde la comuna de Corral, región de Los Ríos, el Presidente José Antonio Kast entregó unas palabras relacionadas con la conmemoración de los 53 años del Golpe de Estado.

Las declaraciones del Mandatario llegan luego de que el Gobierno decidiera no encabezar un acto formal en esta fecha, lo que generó críticas de varios políticos de la oposición.

¿Qué dijo el Presidente Kast?

El jefe de Estado comenzó indicando que "hoy día soy Presidente de la República y tengo que velar y cuidar por aquellas políticas públicas que mejoran la calidad de vida de los chilenos".

Dicho esto, expresó que "la historia no la podemos borrar... así como no puedo borrar la historia, tampoco puedo pedirles a nuestros compatriotas que estemos condenados por nuestra historia a no poder mirar el futuro de nuestra nación".

Kast valoró estar en terreno con los vecinos de Corral: "Qué mejor que en un día que marcó la historia de Chile, encontrarnos", agregó.

Este viernes se esperan diversos actos conmemorativos por el 11 de septiembre, además de manifestaciones en sectores como La Alameda, donde ya hay desvíos de tránsito.

Una de las ceremonias de la jornada se llevó a cabo en el Cementerio General, hasta donde, por ejemplo, llegó el expresidente Gabriel Boric.

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