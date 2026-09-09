"Hechos, no palabras": Presidente Kast destaca baja de homicidios y asegura que 'la gestión efectiva está dando resultados'

09 sept. 2026 - 15:30 hrs.

¿Qué pasó?

El Presidente José Antonio Kast valoró este miércoles las cifras de homicidios consumados correspondientes al primer semestre de 2026, período en que se registraron 472 víctimas a nivel nacional, la cifra más baja para un primer semestre desde 2022.

A través de una declaración, el Mandatario destacó la disminución registrada durante el período y apuntó a los resultados de la gestión en materia de seguridad.

“Hechos, no palabras”, afirmó Kast, tras conocerse el balance consolidado presentado por el Ministerio de Seguridad Pública junto al fiscal nacional, Ángel Valencia, y los altos mandos de Carabineros, PDI y Gendarmería.

Presidente Kast destaca resultados en seguridad

De acuerdo con las cifras informadas, los 472 homicidios consumados representan una disminución de 41 víctimas respecto del primer semestre de 2025, mientras que la tasa llegó a 2,3 víctimas por cada 100 mil habitantes, un 11,5% menos que en igual período del año anterior.

El registro también muestra una caída sostenida durante los primeros semestres de los últimos cuatro años: desde las 660 víctimas contabilizadas en 2022, la cifra bajó a 633 en 2023, 586 en 2024, 513 en 2025 y finalmente 472 en 2026.

Con este resultado, se contabiliza por cuarto año consecutivo una reducción en el número de víctimas durante el primer semestre.

“Necesitamos más herramientas”

Pese a valorar las cifras, Kast planteó que todavía existen desafíos en materia de seguridad y puso el foco en el combate al crimen organizado.

“Necesitamos más herramientas para combatir el crimen organizado, pero la gestión efectiva está dando resultados”, sostuvo el Presidente.

Las cifras muestran, además, que los homicidios continúan concentrándose territorialmente. La Región Metropolitana, Valparaíso y Biobío reunieron 65,5% del total nacional, aunque las tres registraron menos víctimas que durante el primer semestre de 2025.

A nivel regional, 11 de las 16 regiones disminuyeron sus tasas de homicidios respecto del año anterior, mientras que cinco registraron aumentos.

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