Argentina confirma apoyo de Chile por Malvinas: "Se comprometió a no brindar logística relacionada a explotación de hidrocarburos"

09 sept. 2026 - 10:38 hrs.

¿Qué pasó?

El Gobierno de Argentina, encabezado por el Presidente Javier Milei, descartó cualquier posibilidad de un conflicto bélico con el Reino Unido en relación con la soberanía de las islas Malvinas, mientras que confirmó el apoyo de Chile en su reclamo.

La aclaración surge en medio de una nueva tensión diplomática provocada por la futura explotación petrolera a 200 kilómetros del archipiélago y tras el anuncio de la creación de una base naval argentina en Tierra del Fuego.

La postura de Argentina

En su vocería diaria en la Casa Rosada, el portavoz presidencial, Adrián Ravier, calificó la postura oficial como "un anuncio diplomático, pacífico, y no militar", consignó Emol.

En ese sentido, aseguró que la nueva instalación naval se financiará de forma íntegra con recursos trasandinos, sin colaboración o apoyo militar de los Estados Unidos, solicitando partidas específicas en el presupuesto 2027 para su ejecución.

¿Qué ocurre con Chile?

Un punto clave abordado por la Casa Rosada fue el rol del Gobierno chileno. Pese a los anuncios recientes sobre la apertura de una ruta comercial hacia el archipiélago desde Punta Arenas, la administración argentina destacó el compromiso de Chile con la soberanía trasandina.

"Chile va a apoyar a la Argentina en el reclamo y se comprometió a no brindar logística relacionada a la explotación de hidrocarburos", afirmó Ravier.

Esta declaración coincide con las declaraciones del canciller argentino, Pablo Quirno, quien ratificó que las autoridades chilenas evitarán ser utilizadas como plataforma de apoyo logístico para las compañías petroleras que operan bajo autorización británica en la Cuenca Malvinas Norte.

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