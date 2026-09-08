Mirtha Legrand fue internada a los 99 años por un cuadro de bronquitis
- Por Cristian Latorre
¿Qué pasó?
Mirtha Legrand, histórica conductora de televisión y una de las grandes figuras del espectáculo argentino, fue internada a los 99 años en el Sanatorio Mater Dei, en Palermo, debido a un cuadro respiratorio.
La diva se encuentra en una habitación común del tercer piso del recinto asistencial y fue diagnosticada con bronquitis. Mientras recibe tratamiento por esta patología, los médicos continúan realizándole estudios para evaluar su evolución.
Según informó Clarín, el Sanatorio Mater Dei entregó a las 13 horas el primer parte médico, firmado por el Dr. Enrique Echaque, director de la clínica.Ir a la siguiente nota
"La Sra. Mirtha Legrand ingresó esta mañana a nuestro sanatorio cursando un cuadro respiratorio bronquial. Quedará internada en una habitación común para completar estudios y continuar con el tratamiento médico correspondiente. Su familia agradece a todos por las muestras de afecto y respeto durante la internación de Mirtha. De no mediar cambios, el día miércoles emitiremos un nuevo parte médico, siendo este el único medio de comunicación del Sanatorio Mater Dei", informaron.
Había suspendido sus actividades
De acuerdo con antecedentes recogidos por el citado medio trasandino, durante los últimos días Mirtha había mantenido parte de su habitual agenda social, pese a las bajas temperaturas y a que por indicación médica debía limitar sus salidas.
A fines de agosto asistió a una actividad en la Embajada de Uruguay junto a su hija, Marcela Tinayre, y el diseñador Gino Bogani. Posteriormente, participó en una gala solidaria y grabó el programa La noche de Mirtha, emitido el sábado 30 por El Trece.
Sin embargo, debido al aumento de la tos y la aparición de otros síntomas respiratorios, su familia y su médico le recomendaron no realizar la grabación correspondiente a este fin de semana.
Finalmente, también suspendió el tradicional encuentro que realiza los domingos en su casa, conocido como "el té de Mirtha".
Horas después, se tomó la decisión de trasladarla al Sanatorio Mater Dei para controlar su estado de salud.
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