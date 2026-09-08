Tricel rechaza requerimiento para destituir a Claudio Orrego y lo mantiene como gobernador de la Región Metropolitana

08 sept. 2026 - 18:49 hrs.

El Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) rechazó el requerimiento que buscaba destituir al gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, por un eventual notable abandono de deberes y faltas graves al principio de probidad administrativa.

Con esta decisión, la autoridad regional podrá continuar ejerciendo el cargo para el cual fue reelegida en noviembre de 2024.

La acción fue presentada por consejeros regionales de oposición, principalmente representantes del Partido Republicano y la UDI, quienes acudieron al tribunal electoral apoyándose en una serie de antecedentes detectados por la Contraloría General de la República.

El requerimiento tuvo como uno de sus principales fundamentos el informe final N°873 de 2024 del organismo fiscalizador, que cuestionó distintas actuaciones del Gobierno Regional Metropolitano durante el periodo previo a las elecciones.

Entre los hechos objetados se encontraba la contratación de asesorías mediante trato directo, la utilización de redes sociales personales para difundir actividades institucionales y el pago de un servicio de coaching que abordó materias relacionadas con la contingencia política y la campaña de reelección de Orrego.

Uno de los capítulos centrales apuntaba a una asesoría contratada por cerca de $31 millones. Según la Contraloría, parte de las reuniones examinadas se habría apartado de los objetivos institucionales y abordado asuntos vinculados con la estrategia electoral del gobernador.

Los consejeros requirentes sostuvieron que estos antecedentes configuraban un eventual uso indebido de recursos públicos y comprometían la responsabilidad de Orrego como máxima autoridad del Gobierno Regional.

La defensa del gobernador, encabezada por el abogado Ciro Colombara, negó las acusaciones y sostuvo que no existían antecedentes suficientes para establecer una infracción grave a la probidad o un notable abandono de deberes.

Durante la tramitación del requerimiento, la defensa también presentó como antecedentes favorables el cierre de otras investigaciones relacionadas con los mismos hechos.

La Fiscalía Oriente decidió no perseverar en la causa penal abierta por las asesorías, mientras que el Servicio Electoral archivó su investigación al concluir que los desembolsos examinados no constituían gasto electoral y que no existía mérito suficiente para formular cargos.

Esas resoluciones no resultaban vinculantes para el Tricel, que debía pronunciarse específicamente sobre la eventual responsabilidad administrativa y electoral de Orrego.

El requerimiento era uno de los últimos procedimientos que amenazaban directamente la permanencia de Claudio Orrego al frente del Gobierno Regional Metropolitano. Su rechazo despeja el riesgo de destitución e inhabilitación para ejercer cargos públicos.

Orrego fue reelegido en noviembre de 2024, cuando derrotó en segunda vuelta a Francisco Orrego y obtuvo más de 2,5 millones de votos.

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