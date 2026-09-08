Chino Ríos responde con todo a opinóloga tras video en el que aparece supuestamente con otra mujer

08 sept. 2026 - 19:27 hrs.

Marcelo “Chino” Ríos salió al paso de las acusaciones de Claudia Schmitd, quien aseguró haberlo grabado junto a una mujer que, según ella, sería distinta a su última pareja conocida. El extenista negó la situación y respondió duramente a la panelista de “Modo Cahuín”.

Schmitd había expuesto en pantalla el video que ella misma registró tras un encuentro con Ríos. Según relató, el exnúmero uno del mundo habría tenido una actitud grosera con ella.

"Lo pillé con otra chiquilla"

“No sé con quién estaba, pero yo lo pillé con otra chiquilla (...) Justo quedó cerca mío y yo fui superamable y él fue súper grosero, y trató a los lugares a los que yo trabajo de muy mala forma”, contó la uruguaya.

“Estaban en un lugar donde uno va a pasarlo muy bien. Algunos van por una hora y otros van por toda la noche”, agregó, entre risas.

Sin embargo, Ríos salió a desmentir sus dichos y aseguró que la mujer que aparece en las imágenes era Tamara Cornejo, su polola.

El duro descargo del Chino Ríos

El extenista, quien mantiene una antigua mala relación con Claudia Schmitd, respondió sin filtro a los dichos de la panelista.

“Mira tontita: tú te quejas de que yo te trate mal y te hice mierda. Con qué cara vienes a quejarte, si tú toda tu vida te haz dedicado hacer mierda a la gente y mentir”, partió disparando.

Luego, aseguró que la mujer en cuestión era su polola: “Tan irresponsable y tarada eres, que me vistes e incluso me saludastes y haces este video de mierda a escondidas y me vas a decir que no te diste cuenta que era mi polola, la Tamara, y vas e inventas está estupidez que me viste con otra mujer (sic)”.

“¡No puedo creer a lo que puedes llegar por vender una noticia falsa!”, sentenció.

Finalmente, Ríos lanzó un cuestionamiento a la opinóloga por el lugar donde se encontraba cuando realizó la grabación.

“¿Y qué hacías tú un domingo en la noche sola en el casino? (Ojalá no sea lo que estoy pensando) porque tú misma me dijiste: aquí todos me conocen”, cerró.