Furia en Champions League: Erling Haaland termina a los golpes en victoria del Manchester City ante Porto

08 sept. 2026 - 19:07 hrs.

Una noche cargada de tensión, goles y fuertes roces vivió Erling Haaland en el estreno del Manchester City en la UEFA Champions League. Pese a erigirse como la gran figura del encuentro tras anotar un doblete en la victoria 2-0 frente al FC Porto, el atacante noruego protagonizó un violento altercado sobre el cierre del compromiso que obligó a la intervención inmediata del árbitro y de ambos planteles.

El triunfo del cuadro inglés en la fase de liga estuvo marcado por un clima de alta fricción física en el terreno de juego, el cual terminó desbordándose tanto en el túnel de vestuarios como en los minutos finales del tiempo de descuento.

¿Cómo se originó la pelea de Erling Haaland contra Pablo Rosario?

El incidente más grave ocurrió en el minuto 92 de juego, apenas sesenta segundos después de que el atacante convirtiera el gol que sentenció el resultado definitivo:

Forcejeo en el suelo: Tras una disputa dividida, Haaland se enfrascó en un duro cruce con el volante del Porto, Pablo Rosario . Ambos futbolistas terminaron sobre el césped jaloneándose violentamente de las camisetas.

Tras una disputa dividida, Haaland se enfrascó en un duro cruce con el volante del Porto, . Ambos futbolistas terminaron sobre el césped jaloneándose violentamente de las camisetas. Conato colectivo: Futbolistas de ambos conjuntos corrieron rápidamente a la zona del altercado para intervenir o empujar, mientras el juez principal, Szymon Marciniak , debió forcejear entre la multitud para separar a los protagonistas.

Futbolistas de ambos conjuntos corrieron rápidamente a la zona del altercado para intervenir o empujar, mientras el juez principal, , debió forcejear entre la multitud para separar a los protagonistas. Sanción disciplinaria: Una vez disuelta la gresca, Marciniak amonestó con tarjeta amarilla tanto al delantero del City como al mediocampista del conjunto portugués antes de reanudar las acciones.

¿Qué otros incidentes marcaron el duelo en Champions League?

La gresca de Haaland no fue un hecho aislado, ya que el compromiso venía precedido de gran hostilidad desde el primer tiempo:

Jugador ensangrentado: Poco antes de llegar al descanso, el volante español del Porto, Gabri Veiga , quedó con el rostro cubierto de sangre tras recibir un golpe de codo involuntario del zaguero Marc Guéhi, acción que fue revisada por el VAR sin dictar expulsión.

Poco antes de llegar al descanso, el volante español del Porto, , quedó con el rostro cubierto de sangre tras recibir un golpe de codo involuntario del zaguero Marc Guéhi, acción que fue revisada por el VAR sin dictar expulsión. Tensión en el túnel: El reclamo de los locales por dicha jugada derivó en empujones e insultos camino a los camarines durante el entretiempo, caldeando los ánimos para el complemento.

¿Cómo se dio la victoria y el doblete del goleador noruego?

En el plano estrictamente futbolístico, el delantero centro volvió a ser determinante para la estructura del conjunto ciudadano:

Apertura de la cuenta: Recién iniciada la segunda mitad, Haaland rompió el cero al conectar un centro milimétrico de Enzo Fernández.

Recién iniciada la segunda mitad, Haaland rompió el cero al conectar un centro milimétrico de Enzo Fernández. Sentencia en los descuentos: En el minuto 91 concretó su doblete personal, asegurando los primeros tres puntos del club en el torneo europeo.

En el minuto 91 concretó su doblete personal, asegurando los primeros tres puntos del club en el torneo europeo. Récord histórico: Con estas dos conquistas continentales, Haaland escaló hasta la posición de tercer máximo goleador histórico de la institución inglesa.

¿Cuál es el próximo desafío del Manchester City?

Tras sellar el debut europeo con victoria y alta intensidad, el equipo dirigido por Pep Guardiola cambiará rápidamente de frente para enfocarse en la Premier League. El próximo desafío del Manchester City será visitar Old Trafford este domingo para medirse en el clásico frente al Manchester United.