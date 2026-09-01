"Es el momento de un acuerdo nacional": Orrego llama a la unidad tras conocerse plan para atentar contra el alcalde White

01 sept. 2026 - 13:42 hrs.

¿Qué pasó?

El gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, y el delegado presidencial regional, Germán Codina, acudieron al centro asistencial donde se encuentra el alcalde Christopher White, quien se descompensó tras enterarse de que existía un plan para asesinarlo.

La visita se produjo luego que la Fiscalía notificara al jefe comunal de San Bernardo sobre la existencia de un plan para asesinarlo antes del 17 de septiembre, atribuido a una banda criminal ligada a Juan Flores Valenzuela, alias el "Indio Juan". Tras la reunión, la autoridad regional calificó la situación como un hecho inédito en la historia reciente del país y llamó a actuar con firmeza frente al crimen organizado. "Cuando se planifica el asesinato, porque eso es lo que se ha descubierto hoy día en Chile, un asesinato a un alcalde no solamente atenta contra esa autoridad, sino que atenta contra la democracia y el Estado de derecho", señaló el gobernador.

La advertencia de Orrego por un "punto de no retorno"

En sus declaraciones, la autoridad metropolitana enfatizó en que no se trata únicamente de un hecho aislado o de amedrentamientos verbales, sino de un salto operativo por parte de las bandas delictuales que debe ser frenado de inmediato por las instituciones del Estado.

"Esto ya pasó de una amenaza a un plan concreto para asesinar a una autoridad democrática. Eso no se ha visto nunca en Chile (...) Lamentablemente, lo hemos visto en otros países latinoamericanos, pero en Chile no. Entonces, o paramos esto de raíz, o de verdad podemos entrar en un camino de no retorno", aseguró Orrego respecto al escenario de seguridad.

En esa misma línea, el gobernador hizo un llamado transversal a las fuerzas políticas para terminar con los enfrentamientos partidarios y concretar medidas de fondo frente a la delincuencia. "Este es el momento de un acuerdo nacional y de parar y desbaratar estas bandas (...) Este no es el momento para agarrarnos del moño y andar peleando. Es momento de ponernos de acuerdo y parar con esta espiral de violencia", remarcó la autoridad regional.

Asimismo, enfatizó la necesidad de desarticular completamente a la organización detrás del "Indio Juan", señalando que "no se trata solamente de fortalecer la seguridad del alcalde White o de otros alcaldes que han sido amenazados. Se trata de desbaratar de manera ejemplar y categórica a todos estos grupos criminales que creen que pueden atentar contra nuestra democracia. De no hacerlo, estarían gobernando los delincuentes".

Codina pide respaldo a la agenda de seguridad

Por su parte, el delegado presidencial de la Región Metropolitana, Germán Codina, le transmitió al jefe comunal la solidaridad del Ejecutivo y remarcó la gravedad de que las bandas delictuales busquen amedrentar a las autoridades que colaboran en la persecución del narcotráfico.

"Estamos frente a un enemigo poderoso y que hoy día no trepida incluso en planificar atentados contra autoridades que han sido elegidas democráticamente y que están colaborando con el Gobierno en la lucha contra el narco y el crimen organizado (...) Esperamos que la agenda contra el crimen organizado y el terrorismo tenga más apoyo que nunca", cerró el delegado presidencial de la Región Metropolitana.