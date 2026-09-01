Economía retrocede: Imacec cae 1,5% en julio tras el desplome de la minería

01 sept. 2026 - 08:45 hrs.

¿Qué pasó?

El Banco Central informó este martes que el Imacec de julio de 2026 cayó 1,5% en comparación con igual mes del año anterior. La serie desestacionalizada disminuyó 1,7% respecto del mes precedente y 2,1% en doce meses. El mes registró la misma cantidad de días hábiles que julio de 2025.

Según el ente emisor, la caída del indicador se explicó principalmente por la minería y, en menor medida, por los servicios y la industria. En tanto, la disminución del Imacec en términos desestacionalizados fue determinada por la minería y los servicios.

El Banco Central precisó que estos resultados se vieron en parte incididos por condiciones climáticas que afectaron el normal funcionamiento de los establecimientos productivos.

Detalles del Imacec por sectores

Al desagregar las cifras, la producción de bienes retrocedió 3,2% en su comparación anual y 3,4% en el mes, arrastrada principalmente por la minería, que se desplomó 9,3% respecto a julio de 2025 y 9,4% en su medición desestacionalizada.

La industria manufacturera también anotó una caída de 3,1% anual, aunque en términos desestacionalizados el retroceso fue más acotado, de 0,7%. En el lado positivo, el resto de bienes creció 3,4% en su variación anual y 1,0% en el mes.

En el sector servicios, la actividad cayó 0,7% en doce meses y 1,1% en su serie desestacionalizada. El comercio, en cambio, registró un alza de 0,7% en su comparación anual, aunque cayó 1,4% respecto del mes anterior.

Los impuestos sobre los productos retrocedieron 1,1% en su medición interanual, con un leve repunte de 1,0% en términos desestacionalizados.

El Imacec no minero, que excluye el impacto de la actividad extractiva, presentó una disminución anual de 0,3%, mientras que en términos desestacionalizados cayó 0,5% respecto del mes anterior y 1,0% en doce meses.