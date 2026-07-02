Marcel por caída de la economía: "Deterioro de las expectativas se produjo a partir del shock de los precios de los combustibles"

02 jul. 2026 - 20:30 hrs.

¿Qué pasó?

Nuevas cifras volvieron a instalar el debate sobre el desempeño de la actividad económica en nuestro país. Luego de que el Banco Central informara un retroceso del Imacec de mayo, surgieron advertencias sobre una eventual recesión técnica junto a diversas interpretaciones sobre las causas de este escenario.

En ese contexto, el exministro de Hacienda y expresidente del Banco Central, Mario Marcel, vinculó parte del deterioro económico con el impacto que tuvo el aumento del precio de los combustibles en las expectativas de las personas.

A juicio del economista, la decisión adoptada por el Gobierno de traspasar a los consumidores el alza internacional del petróleo habría influido en el comportamiento del consumo.

La explicación de Mario Marcel

Marcel señaló que el retroceso observado durante el primer trimestre también respondió a caídas en sectores productivos como la minería, la agricultura y la pesca. Sin embargo, sostuvo que el efecto comenzó tras el alza de las bencinas.

"El deterioro de las expectativas económicas se produjo a partir del shock de los precios de los combustibles", afirmó.

El exministro explicó que la percepción que tienen las personas sobre la economía está influida principalmente por la inflación, y dentro de ella se encuentran los "precios emblemáticos" como el de la bencina.

Según indicó, un cambio en ese precio termina impactando las decisiones de consumo y, en consecuencia, el desempeño del comercio.

En esa línea, planteó que el efecto de la decisión sobre el Mepco podría no haber sido completamente dimensionado: "Creo que cuando se tomó la decisión de activar o no el Mepco, no sé si se llegó a calibrar el impacto que este tendría sobre las expectativas de la gente y el comportamiento de los consumidores", sostuvo.

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