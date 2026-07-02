¿Chile entrará en recesión técnica? Experto explica qué tendría que pasar con la economía para que no ocurra

02 jul. 2026 - 16:41 hrs.

¿Qué pasó?

Tras la entrega del último Índice Mensual de Actividad Económica (Imacec), que registró una caída de 0,9% en mayo y encadenó cinco meses consecutivos de contracciones, el debate económico se ha centrado en la posibilidad de que el país ingrese a una recesión técnica. Esta situación se suma a un escenario de deterioro en el mercado laboral y debilidad en el consumo interno.

Para analizar este panorama, el economista jefe de Banco BCI, Sergio Lehmann, conversó con el programa Más Que Números de Radio Infinita, donde abordó las proyecciones para el cierre del primer semestre y detalló las condiciones que se necesitarían para evitar este escenario. “Tendríamos que tener una sorpresa muy positiva, digamos, para junio, en forma tal de zafarnos de esta recesión técnica”, explicó el experto, detallando que este fenómeno se define técnicamente como dos trimestres consecutivos de caídas respecto al periodo anterior.

¿Chile en recesión técnica?

Respecto a las probabilidades de caer en este indicador, Lehmann reconoció que el país se encuentra en una posición compleja. “Efectivamente estamos muy cerca de que eso se produzca y, de hecho, es lo más probable. Para junio vamos a seguir viendo cifras todavía débiles, en torno al cero”, sostuvo. Sin embargo, estimó que hacia los meses de julio y agosto se podría observar una recuperación paulatina en las cifras de actividad económica.

De acuerdo con el análisis del economista, se registra una contracción superior al 10% en el sector de la minería, asociada a yacimientos envejecidos y baja inversión en la última década, además de bajas en el sector agrícola y pesquero por razones climáticas. Por otro lado, apuntó que el mercado laboral se encuentra "muy golpeado", lo que resta dinamismo al comercio y al consumo debido al impacto directo en los salarios.

Imagen creada con IA usando foto de agencia Aton

Proyecciones y reformas estructurales

A raíz del actual panorama, desde el Banco BCI ajustaron a la baja la proyección de crecimiento para el cierre de este año, situándola en torno al 1%. No obstante, las estimaciones para los periodos siguientes muestran un escenario más favorable. “La hemos revisado al alza hacia el 2027, y probablemente vamos a tener una tasa de crecimiento, esa es nuestra proyección, de 2,8%, cerca de 3%”, indicó Lehmann, añadiendo que esto podría impulsar un círculo virtuoso en las expectativas de confianza y empleo.

El impacto de la inseguridad en el crecimiento

Otro de los puntos abordados por el economista jefe de BCI fue el impacto de la delincuencia en los indicadores macroeconómicos del país, basándose en un informe elaborado por la entidad financiera que estima que este fenómeno ha restado 0,61 puntos porcentuales de crecimiento promedio anual a Chile en la última década. “Tomando un indicador que es básicamente número de asesinatos por cada 100.000 habitantes (...) si es que nosotros hubiésemos mantenido el nivel de inseguridad que teníamos en el 2016, efectivamente la economía habría crecido 0.6% más”, argumentó Lehmann, especificando que la pérdida acumulada se calcula en unos 22.000 millones de dólares en el Producto Interno Bruto (PIB).

Factores detrás de la fortaleza del dólar

Asimismo, el especialista analizó la debilidad que ha mostrado el peso chileno frente al dólar global, pese a que el precio internacional del cobre se ha mantenido en niveles altos. Al respecto, Lehmann explicó que la cotización local está respondiendo a factores como los diferenciales de tasas de interés con Estados Unidos y la cautela de los mercados locales ante los datos del Imacec. Sin embargo, adelantó una proyección a la baja para la divisa estadounidense hacia el cierre del año: “Nosotros estamos previendo que el componente confianza probablemente va a jugar un rol más relevante hacia lo que viene (...), seguimos viendo que más bien hacia fin de año debería estar en torno a 880 pesos”.

Evaluaciones fiscales y laborales

Finalmente, el especialista se refirió a las medidas adoptadas recientemente a nivel local, como el incremento en los precios de las gasolinas y los ajustes en el presupuesto fiscal, calificándolas como decisiones necesarias para "sincerar precios" y apuntar al equilibrio financiero.

Además, enfatizó que para reducir la tasa de desocupación a niveles inferiores al 8% será clave introducir cambios en la regulación: "Eso requiere, naturalmente, mucha mayor flexibilidad en el mercado", concluyó.