Con doblete de Oyarzabal: España se impone frente a Austria y se mete en los octavos de final del Mundial 2026

02 jul. 2026 - 17:02 hrs.

¿Qué pasó?

El actual campeón de Europa, España, se impuso por 3 a 0 ante Austria en su partido de dieciseisavos de final. Con un doblete del delantero de la Real Sociedad, Mikel Oyarzabal, y otro tanto de Pedro Porro, el equipo logró avanzar a la siguiente fase del Mundial 2026.

El encargado de abrir la cuenta fue el propio Mikel Oyarzabal, en el minuto 36 del primer tiempo. Ya en la segunda parte, el defensor del Tottenham Hotspur, Pedro Porro, marcó el segundo tanto a los 66'. Finalmente, el delantero de la Real Sociedad completó su doblete para cerrar el marcador al minuto 89.

Mikel Oyarzabal, el goleador español

Asimismo, el héroe de la jornada se metió en la lista de goleadores del Mundial 2026, ya que ha marcado cuatro tantos a lo largo del torneo. Con esto, el jugador logró revertir las críticas de la hinchada española, que lo cuestionó duramente tras el primer partido, en el que no tocó el balón durante treinta minutos frente a Cabo Verde.

Con este resultado, la selección española enfrentará al ganador del duelo entre Portugal y Croacia, dos rivales que, en el papel, asoman como complicados, ya que cuentan con figuras consagradas del fútbol: el primero con Cristiano Ronaldo y el segundo con Luka Modric.

¿Qué otros partidos se juegan este jueves?

La “Furia Roja” no tendrá que esperar mucho para conocer a su rival, puesto que a las 19:00 horas se enfrentarán los antes mencionados: Portugal y Croacia. Mientras que, a las 23:00, Suiza y Argelia cerrarán la jornada mundialista de este jueves.

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