Persecución captada por dron termina en espectacular choque múltiple en Estados Unidos

17 ag. 2026 - 15:32 hrs.

¿Qué pasó?

Lo que parece una escena sacada de una película ocurrió en Estados Unidos. La policía de Oklahoma City difundió imágenes captadas por un dron que muestran una persecución vehicular que terminó en un espectacular choque múltiple.

El registro corresponde a un procedimiento ocurrido en el suroeste de la ciudad y fue difundido por el departamento policial.

En las imágenes se observa un vehículo rojo cuyo conductor se niega a detenerse ante un control de tránsito y emprende la huida.

Conductor quedó detenido y enfrentará cargos

Durante la persecución, el automóvil avanza de manera errática y temeraria hasta llegar a una intersección, donde impacta contra dos vehículos que circulaban por una calle y posteriormente contra otro automóvil que se encontraba estacionado.

El seguimiento fue realizado desde el aire por un dron del Centro de Información en Tiempo Real de la policía, que permitió registrar el momento del choque desde una perspectiva privilegiada.

Según los antecedentes difundidos por las autoridades, el conductor terminó perdiendo el control del vehículo tras atravesar la intersección.

Finalmente, el sospechoso fue detenido y atendido por heridas leves. Los demás conductores involucrados en el accidente, por fortuna, resultaron ilesos. El conductor quedó detenido y enfrenta cargos relacionados con la huida de la policía y conducción temeraria.