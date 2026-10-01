Trump descarta elecciones en Venezuela mientras se estén instalando petroleras: "Estamos ganando mucho dinero"

01 oct. 2026 - 17:42 hrs.

¿Qué pasó?

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que Venezuela tendrá elecciones, aunque consideró que todavía no están dadas las condiciones para convocar los comicios que exige la oposición del país.

En una entrevista con la revista Time publicada este jueves, el mandatario señaló que el proceso aún está "demasiado verde" y calificó la situación política venezolana como un "tema muy delicado".

"Habrá elecciones", pero sin una fecha clara

"Podrían celebrar elecciones. Aunque creo que aún está demasiado verde", afirmó Trump, quien agregó que conversaría con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, sobre el proceso electoral, "pero habrá elecciones", sostuvo.

Las declaraciones se conocen después de que Rodríguez afirmara ante la Asamblea General de Naciones Unidas que habrá elecciones en Venezuela como parte de una transición hacia una "democracia plena", aunque tampoco entregó una fecha para los comicios.

Trump descarta elecciones hasta que se instalen las petroleras

"Creo que es demasiado pronto (para una elección). Exxon y Chevron, todas las grandes petroleras se están instalando. Estamos ganando mucho dinero, pero Venezuela también está ganando mucho dinero, y tenemos el control total de todo", afirmó.

Trump agregó que Estados Unidos está "extrayendo una enorme cantidad de petróleo" y aseguró que el país podría aumentar sus reservas estratégicas.

El mandatario estadounidense también defendió su decisión de mantener a las autoridades que estaban al frente de Venezuela antes de la captura de Nicolás Maduro por parte de fuerzas estadounidenses.

"Tenemos una muy buena relación (con Delcy Rodríguez). Estamos atrayendo a las grandes compañías petroleras. Estamos extrayendo una enorme cantidad de petróleo. Pronto llenaremos nuestras reservas nacionales, las reservas estratégicas nacionales", ha remarcado.

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