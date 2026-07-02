Una locura mundial: Exchico "Yingo" impactó al cubrir su auto con más de 10 mil láminas del álbum

02 jul. 2026 - 17:00 hrs.

La fiebre por la Copa del Mundo 2026 ya se siente con fuerza en todo el país y el planeta, pero hay quienes deciden llevar esta pasión a niveles verdaderamente impensados.

Este es el caso de Ariel Osses, el recordado exintegrante del programa juvenil "Yingo", quien sorprendió a sus seguidores y a los fanáticos del fútbol al transformar radicalmente la apariencia de su vehículo.

Quien fue apodado en su momento como "Elfi", se propuso un ambicioso e inusual desafío: Cubrir por completo la carrocería de su automóvil utilizando únicamente láminas del álbum oficial del torneo.

Tras una semana de arduo trabajo, paciencia y mucha dedicación, el resultado final se convirtió rápidamente en un fenómeno viral a través de las redes sociales.

Un álbum sobre ruedas con miles de figuritas

El propio creador de contenidos reveló la impresionante cantidad de material que requirió para llevar a cabo esta obra de arte urbana. "En total fueron entre 10.200 y 10.400 láminas", calculó Osses tras ver finalizado su proyecto.

El proceso, que fue registrado paso a paso mediante videos en su cuenta oficial de Instagram —plataforma donde reúne una comunidad de casi 840 mil seguidores—, no fue un trabajo en solitario.

Consciente del impacto que generaría, el comunicador decidió emprender una travesía que comenzó en la Región Metropolitana y se extendió hacia el sur del país. "No quise llenarlo solamente yo. Quería que las personas también fueran parte de esta locura", explicó Osses.

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Una experiencia compartida en vacaciones de invierno

El "auto mundialero" se convirtió en un gran panorama gratuito para estas vacaciones de invierno, recorriendo diversas localidades como Santiago, Talca, Chillán, Concepción, Lenga, Penco, Lirquén y Hualpén.

En cada una de estas paradas, el fenómeno se repitió: decenas de familias se acercaron con entusiasmo para mirar los detalles de la carrocería, mientras que los niños y coleccionistas se sumaban pegando nuevas figuritas e intercambiando las láminas repetidas.

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