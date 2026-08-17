Paso Los Libertadores reabre este martes tras un mes cerrado: Tránsito será exclusivo para camiones

17 ag. 2026 - 15:36 hrs.

¿Qué pasó?

Luego de estar cerrado durante 34 días debido a la acumulación de nieve en la alta cordillera producto del sistema frontal que azotó al país hace unas semanas, el Paso Internacional Los Libertadores reabrirá este martes 18 de agosto a las 08:00 horas. La medida fue adoptada en conjunto por las coordinaciones de Chile y Argentina, luego de constatar condiciones meteorológicas favorables y una transitabilidad segura en la ruta.

Sin embargo, la apertura de la circulación operará bajo un sistema diferido por días y estará habilitada únicamente para camiones de carga, manteniéndose restringido el paso para autos particulares y buses de pasajeros.

Calendario de circulación y sentidos de tránsito

De acuerdo con lo informado por la Delegación Presidencial Provincial de Los Andes, la operativa del Sistema Integrado Cristo Redentor se organizará en bloques diarios entre las 08:00 y las 20:00 horas de Chile (una hora más en Argentina). Durante el martes 18, miércoles 19 y jueves 20 de agosto, la ruta funcionará en sentido único exclusivamente para los camiones que se muevan desde Argentina hacia Chile, manteniendo el flujo unidireccional hasta el sector de Guardia Vieja, punto desde el cual el tránsito es normal.

Por el contrario, el sentido de la vía se invertirá a contar del viernes 21 y se extenderá hasta el sábado 22 de agosto. En esos dos días, la autorización de desplazamiento rige únicamente para el transporte de carga que viaje desde Chile hacia Argentina dentro del mismo bloque horario, extendiéndose el tramo diferido hasta el complejo de Uspallata.

Suspensión del tránsito para vehículos menores

Las autoridades fronterizas confirmaron que la habilitación para el turismo, vehículos menores y buses continuará suspendida para priorizar la seguridad vial y el despeje del transporte de carga acumulado durante el cierre de la ruta.

Las condiciones y horarios para la reapertura del tránsito general serán evaluados y comunicados en los próximos días por los canales oficiales de los pasos fronterizos de ambos países.