Lluvias históricas golpean Antofagasta: Sistema frontal amenaza con dejar en un día el agua que cae en seis años

17 ag. 2026 - 08:52 hrs.

¿Qué pasó?

Antofagasta enfrenta un complejo escenario producto de las intensas lluvias que afectan a la región. El sistema frontal, que se formó en el norte del país, ha dejado precipitaciones durante varias horas y mantiene especial preocupación en distintos sectores de la ciudad.

De acuerdo con el periodista y meteorólogo de Mega, Alejandro Sepúlveda, se trata de un evento poco habitual para la zona, donde las precipitaciones se han registrado acompañadas de temperaturas relativamente altas, generando una rápida acumulación de agua en calles y sectores urbanos.

La situación llevó a la suspensión de clases y a la implementación de medidas preventivas para evitar desplazamientos innecesarios. Además, se han reportado calles anegadas y sectores donde el agua comenzó a acumularse, en una ciudad que no cuenta con un sistema de colectores de aguas lluvias.

La lluvia más intensa se espera para este martes

El escenario podría complicarse aún más durante las próximas horas. Según la Dirección Meteorológica de Chile, podrían registrarse acumulaciones cercanas a los 30 milímetros, mientras que los pronósticos advierten que la mayor intensidad de las precipitaciones se produciría durante este martes.

La magnitud del evento es especialmente relevante considerando las características climáticas de Antofagasta. De acuerdo con Alejandro Sepúlveda, la cantidad de agua que podría caer en este episodio sería equivalente a lo que normalmente se acumula durante varios años, llegando incluso a representar el agua de aproximadamente seis años.

Por ello, las autoridades han reforzado las recomendaciones para evitar circular por sectores que puedan presentar inundaciones o acumulaciones de agua.

Sector norte concentra la mayor preocupación

Uno de los puntos que genera mayor alerta es el sector de La Chimba Alto, en el norte de Antofagasta, donde se ha advertido sobre posibles afectaciones para los vecinos producto de las intensas precipitaciones.

El sector norte de la ciudad es precisamente uno de los que presenta mayores complicaciones, mientras también existe preocupación ante eventuales cortes de suministro eléctrico producto de las condiciones meteorológicas.

La situación es especialmente compleja porque Antofagasta no está acostumbrada a recibir precipitaciones de esta magnitud. La ausencia de colectores de aguas lluvias provoca que el agua se acumule rápidamente en distintos puntos de la ciudad.

Las actuales condiciones también han generado preocupación por los antecedentes de eventos extremos registrados en la zona. Uno de los episodios más recordados ocurrió en 1991, cuando un intenso sistema de precipitaciones provocó un devastador aluvión en Antofagasta.

Por esta razón, el llamado de las autoridades es a mantener las medidas preventivas, evitar desplazamientos durante los momentos de mayor intensidad y mantenerse atentos a la evolución del sistema frontal.

Las próximas horas serán clave para la región, considerando que todavía se espera la parte más intensa de las precipitaciones y que podrían registrarse acumulaciones históricas de agua en distintos sectores de Antofagasta.