Anuncian suspensión de clases en comunas de cuatro regiones del norte debido a pronóstico de lluvias intensas
- Por Nicolás Díaz
¿Qué pasó?
Debido a las intensas lluvias que se registrarán durante los próximos días, el Gobierno anunció mediante las Seremis de Educación la suspensión de clases en comunas de cuatro regiones de la zona norte del país.
Suspensión de clases en cuatro regiones
La medida se tomó para los días lunes 17 y martes 18 de agosto en todas las comunas de la región de Tarapacá.
Además, solo para el lunes 17 de agosto, las clases también estarán suspendidas en la comuna de Alto de Carmen y los establecimientos rurales de Tierra Amarilla, en la región de Atacama.
Las comunas de Tocopilla, Taltal, Sierra Gorda, Mejillones y Antofagasta, en la región de Antofagasta, y Arica, Camarones, Putre y General Lagos, en la región de Arica y Parinacota, se suman a la suspensión de actividades educativas solo para el día lunes.
Cabe recordar también que la comuna de Antofagasta anunció que sus establecimientos municipales no tendrán clases los días lunes 17 y martes 18 de agosto.
Revisa el listado de comunas sin clases
Región de Arica y Parinacota
Solo para el día lunes 17 de agosto:
- Arica
- Camarones
- Putre
- General Lagos
Región de Tarapacá
Suspensión los días lunes 17 y martes 18 de agosto:
- Alto Hospicio.
- Iquique.
- Camiña.
- Colchane.
- Huara.
- Pica.
- Pozo Almonte.
Región de Antofagasta
Solo para el día lunes 17 de agosto:
- Tocopilla.
- Taltal.
- Sierra Gorda.
- Mejillones.
- Antofagasta.
Región de Atacama
Solo para el día lunes 17 de agosto:
- Alto del Carmen.
- Tierra Amarilla (solo establecimientos rurales).
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