Suspensión de clases por dos días: Antofagasta adoptó la medida por "evento climático" en el norte

16 ag. 2026 - 17:52 hrs.

¿Qué pasó?

A través de sus redes sociales, la Municipalidad de Antofagasta anunció la suspensión de clases para los días lunes 17 y martes 18 de agosto en los establecimientos educacionales que administra.

La medida se tomó por "la evolución y proyección del evento climático que afecta a nuestra ciudad".

Suspensión de clases "preventiva"

"Esta medida preventiva tiene como objetivo resguardar la seguridad y bienestar de nuestros estudiantes, funcionarios y sus familiares", señala el comunicado en el que se dio a conocer la información.

"Agradecemos, una vez más, la comprensión de nuestras comunidades educativas y reiteramos el llamado a mantenerse informadas exclusivamente a través de nuestros canales oficiales", cierra la publicación.

"Precipitaciones moderadas a fuertes"

Debido a una "baja segregada", la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) mantiene una alerta de "precipitaciones moderadas a fuertes" en el litoral de la región de Antofagasta, sector donde precisamente se ubica la ciudad homónima.

El pronóstico detalla que los días lunes y martes se registrarán entre 5 y 15 milímetros de lluvias, un monto de precipitaciones que equivale a lo que llueve durante varios años en la zona.

La meteoróloga de Megatiempo, Catalina Cortés, recordó que el monto anual normal de precipitaciones en la ciudad de Antofagasta es de solo 4,5 mm.

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