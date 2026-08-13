Confirman suspensión de clases este viernes en Iquique, Alto Hospicio y sectores costeros de Tarapacá

13 ag. 2026 - 19:00 hrs.

¿Qué pasó?

La Seremi de Educación de la región de Tarapacá confirmó este jueves la suspensión de clases para este viernes 14 de agosto en Iquique, Alto Hospicio y sectores costeros a raíz del sistema frontal.

Leonardo Gálvez, seremi de Educación, detalló que la medida es para "toda la provincia de Iquique y el litoral de nuestra región. La provincia del Tamarugal sigue trabajando de manera normal. No hay incidentes en la provincia del Tamarugal para sumarlo a esta decisión".

"Algunos colegios van a necesitar aplicar algunas fumigaciones y limpiezas más profundas por esta situación que estamos viviendo. Por favor, atenerse mañana, viernes 14", sostuvo.

Sistema frontal en Tarapacá

Según lo informado por la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) para este viernes se prevé que el cielo esté cubierto y con llovizna en Iquique, que tendrá una máxima de 21°C.

Esta semana, un inusual fenómeno se produjo en esa ciudad, ya que los termómetros superaron los 30°C en horas de la noche, registrándose rachas de viento cálido, que quedaron en evidencia en las redes sociales.

Este jueves, en tanto, se reportaron intensas precipitaciones en Iquique y Alto Hospicio, lo que provocó que algunas calles se inundaran.

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