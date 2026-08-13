TNE digital: ¿Cuándo comenzaría a funcionar en la Región Metropolitana?

13 ag. 2026 - 19:35 hrs.

¿Qué pasó?

La Tarjeta Nacional Estudiantil (TNE) avanzará hacia una modalidad digital, aunque el cambio será gradual y no significará, por ahora, el fin de la tarjeta física.

El director nacional de Junaeb, Fernando Peña, explicó que todavía se está evaluando cómo funcionará concretamente esta nueva alternativa y que su implementación comenzará con un proceso piloto.

Región Metropolitana sería el escenario del piloto

De acuerdo con lo señalado por Peña, Junaeb tiene contemplado realizar un piloto de la TNE digital durante 2027 y la Región Metropolitana sería, probablemente, el lugar escogido para comenzar.

El director nacional del organismo explicó que todavía deben definir cuál será la solución tecnológica que mejor se adapte a los estudiantes.

“Vamos a mirar detenidamente y a buscar cuál es la mejor solución, la mejor propuesta que más acomode a las rutinas de los alumnos”, señaló Peña en conversación con Radio Bío Bío.

De esta manera, 2027 es el año proyectado para el piloto en la Región Metropolitana, aunque todavía no existe una fecha específica informada para su puesta en marcha.

La TNE física seguirá vigente

La implementación de la versión digital no implicará que la tarjeta física desaparezca. Ambas modalidades convivirán, especialmente debido a que todavía existen regiones y sectores rurales que no cuentan con sistemas de pago electrónico en el transporte.

En el caso de los estudiantes de educación básica y media, Peña explicó que el plástico continuará disponible y que la alternativa digital será voluntaria. La medida busca evitar que los escolares tengan que contar obligatoriamente con un teléfono celular para acceder al beneficio.

Implementación será gradual

Tras el eventual piloto en Santiago, Junaeb proyecta avanzar progresivamente hacia otras regiones que ya cuentan con sistemas de pago electrónico.

El organismo señaló que este proceso se desarrollaría entre 2028 y 2030, dependiendo de la expansión de los sistemas de pago electrónico en el transporte público.

Por ahora, entonces, los estudiantes de la Región Metropolitana deberán continuar utilizando su TNE física, a la espera de que Junaeb defina los detalles y la fecha de inicio del piloto digital.

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