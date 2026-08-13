El nuevo internet satelital que llegará a Chile en 2027 y busca competir con Starlink

13 ag. 2026 - 20:00 hrs.

El mercado del internet satelital en Chile sumará un nuevo competidor. Se trata de Amazon Leo, el servicio de conectividad de la compañía estadounidense que anteriormente era conocido como Project Kuiper y que prepara su desembarco en el país.

La llegada, que inicialmente estaba prevista para este año, fue postergada. La subsecretaria de Telecomunicaciones, Romina Garrido, confirmó que el servicio comenzará a operar en Chile durante 2027, con una fecha que se proyecta para los primeros meses del próximo año.

Amazon Leo prepara su llegada a Chile

La autoridad destacó el papel que puede cumplir la conectividad satelital ante situaciones de emergencia. “La telefonía satelital y la comunicación satelital hoy en día se muestra como una de las más resilientes”, señaló Garrido, apuntando a que este tipo de tecnología complementa a las redes fijas y móviles.

Con la entrada de Amazon Leo, Subtel anticipa una mayor competencia en un mercado donde actualmente participan servicios como Starlink y Hughes. Garrido sostuvo que una mayor oferta podría contribuir a generar precios más competitivos, considerando que los planes de internet satelital tienen actualmente un costo superior al de las conexiones móviles.

¿Qué se sabe del nuevo servicio?

Desde Amazon han señalado que Leo apunta a ofrecer un rendimiento superior al de las alternativas actuales y a un menor costo. La compañía también plantea integrar el servicio con Amazon Web Services (AWS), especialmente para clientes empresariales y organismos públicos.

Según pudo constatar Pulso, ejecutivos de Amazon se reunieron durante julio con la subsecretaria Garrido y ya existen estaciones aprobadas para el despliegue y posterior operación del servicio. En Chile, la comercialización de Amazon Leo estará a cargo de DirecTV.

Competencia para Starlink

La llegada se producirá en un mercado liderado ampliamente por Starlink. De acuerdo con antecedentes publicados por Pulso, cerca del 80% del mercado chileno de internet satelital está en manos de la compañía de Elon Musk.

Sin embargo, desde DirecTV consideran que todavía existe espacio para crecer, especialmente entre hogares ubicados en zonas donde no hay acceso a conexiones de alta velocidad a precios competitivos. Así, Amazon Leo se prepara para ingresar durante 2027 a un mercado que podría experimentar una mayor competencia con la incorporación de este nuevo actor.

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