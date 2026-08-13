Intensa lluvia y truenos se registran en la noche de este jueves en comunas de Santiago

13 ag. 2026 - 20:33 hrs.

¿Qué pasó?

En la noche de este jueves continúan los truenos que se registraron en horas de esta tarde en varias comunas de Santiago, los que han estado acompañados de una intensa lluvia en algunos sectores.

Lo anterior responde a un sistema frontal pronosticado para esta semana en la zona central, que se extenderá al menos hasta el domingo en la capital.

Usuarios de redes sociales reportaron truenos, por ejemplo, en comunas del sector oriente como Providencia y Las Condes, aunque el evento se ha repetido también en Ñuñoa y La Florida.

Reportando desde Ñuñoa relámpagos y truenos @MuchoGustoMEGA @KarendTV 20:27 qr ago 2026 Santiago pic.twitter.com/eFFaCUXakR — Cesar Peralta (@cesarpw) August 14, 2026

Los mejores fuegos artificiales en @Muni_LasCondes

Relámpagos y truenos a todo dar.

Increíble la cantidad y ruido que generan. — Carlos Santander D. (@ca_sa_do) August 14, 2026

Apocalipsis de truenos en la precordillera ⚡⚡⚡⛈️ — cяιsтιáη vεяα-cяυz ˁ˚ᴥ˚ˀ (@crisveracruz) August 14, 2026

Igual le tengo miedo a los rayos y truenos

(miedo a que se caiga un poste y se corte la luz) — Martín Illanes (@illanes00) August 14, 2026

que tremendo espectáculo escuchar truenos sobre Santiago😌 — 🌊🏄‍♂️ (@volcomsurf_) August 14, 2026

Truenos, rayos y centellas ⚡🌨️😱 — Maria Paz 📚☕🩰 (@mariapaz_ortega) August 14, 2026

¿Podría haber más truenos en los siguientes días?

Según información de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), se prevé que en la tarde de este viernes se registren chubascos débiles con tormenta eléctrica en Santiago.

El sábado sería el día con mayor cantidad de precipitaciones y llovería prácticamente todo el día, mientras que el domingo se espera que en las primeras horas esté nublado y después se registren lluvias nuevamente.

El lunes de la próxima semana se anticipan más lluvias en la capital, las que se extenderían hasta horas de la tarde.

Todo sobre Sistema frontal