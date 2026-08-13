Alcaldes y vecinos piden a Kast derogar la "norma de guetos verticales": Buscan frenar "edificios que destruyan los barrios"

13 ag. 2026 - 20:05 hrs.

¿Qué pasó?

Un grupo conformado por alcaldes, parlamentarios y comités de vivienda le solicitó al Presidente José Antonio Kast dejar sin efecto la modificación a la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC), también conocida como "norma de guetos verticales".

Esto con el fin de "evitar que más comunas sigan sufriendo los efectos que hoy vive Estación Central, donde tenemos entre 10.000 y 20.000 personas viviendo en una manzana", según declaró Joel Olmos, alcalde de La Cisterna, junto al alcalde de Estación Central, Felipe Muñoz, acompañados por miembros de comités de vivienda.

En esa línea, afirmó que quieren "construcción de edificios que sea en escala humana” y "no edificios que destruyan los barrios, que colapsen la demanda energética, los alcantarillados de aguas servidas, las calles de los barrios pequeños con los estacionamientos".

Buscan frenar los "guetos verticales"

A principios de este mes, Mega Investiga daba cuenta del colapso que sufrían los edificios verticales de gran altura en Estación Central luego de que las lluvias hicieran colapsar la red de alcantarillado, lo que inundó subterráneos y salas de bombas con aguas servidas.

Esto, además, mantuvo a los vecinos con interrupciones en el servicio de agua potable. Al respecto, el alcalde de la comuna señalaba: "En la calle Toro Mazote, donde antes vivían 600 personas, hoy día solamente en esa calle viven 14.000 personas".

Durante la entrega de la carta con la petición formal, la senadora Fabiola Campillai señaló: "No podemos permitir que se pase por encima de la planificación local". Y agregó que se debe tener en cuenta el "llamado de los vecinos, que estas modificaciones se sometan a un diálogo real, con los municipios, con los comités de vivienda, con las organizaciones sociales, antes que la Contraloría termine de aprobarlas", indicó la parlamentaria.