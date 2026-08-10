Proyectos de Eficiencia Energética y Acondicionamiento Térmico del Minvu: ¿Quiénes pueden postular?

10 ag. 2026 - 14:00 hrs.

El Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) mantiene vigente un llamado nacional en condiciones especiales para financiar Proyectos de Eficiencia Energética y Acondicionamiento Térmico, iniciativa que busca mejorar las condiciones de habitabilidad de las viviendas y reducir el gasto familiar asociado al consumo de energía.

El proceso forma parte del Programa de Mejoramiento de Viviendas y Barrios, regulado por el Decreto Supremo N°27, y contempla postulaciones individuales o grupales, estas últimas a través de comités.

¿Qué proyectos se pueden financiar?

El llamado considera cuatro tipos de proyectos relacionados con eficiencia energética y acondicionamiento térmico:

Instalación de Sistemas Solares Térmicos.

Instalación de Sistemas Fotovoltaicos.

Acondicionamiento Térmico en zonas donde existe un Plan de Descontaminación Atmosférica (PDA).

Térmico en zonas donde existe un Plan de Descontaminación Atmosférica (PDA). Acondicionamiento Térmico Regular, destinado a viviendas ubicadas en zonas que no cuentan con un PDA vigente.

El beneficio busca enfrentar problemas asociados a la pobreza energética y contaminación atmosférica, además de mejorar el confort de las viviendas y contribuir a disminuir el costo de los servicios energéticos.

El llamado se extiende, según la tipología del proyecto, desde la Región de Arica y Parinacota hasta Magallanes, pero exclusivamente en localidades urbanas con más de 5.000 habitantes, de acuerdo con los antecedentes del Censo 2024 del INE.

¿Qué viviendas pueden participar?

Uno de los principales requisitos está relacionado con las características de la vivienda. Pueden participar:

Viviendas sociales.

Viviendas construidas por el SERVIU.

Viviendas con un avalúo fiscal de hasta 1.375 UF en todo Chile.

en todo Chile. En la Región de Magallanes, el límite de avalúo fiscal aumenta a 1.500 UF.

Además, las viviendas deben tener una superficie de hasta 140 metros cuadrados, contar con Recepción Final Municipal y encontrarse en localidades urbanas de más de 5.000 habitantes.

Para los proyectos de acondicionamiento térmico, también se exige una antigüedad mínima de cinco años: La vivienda debe presentar condiciones estructurales y de habitabilidad que permitan ejecutar las obras. Esta condición deberá ser declarada por el profesional técnico de la Entidad Patrocinante mediante el respectivo Informe Técnico.

Requisitos para postular

Las personas interesadas en participar del llamado deben cumplir una serie de condiciones establecidas por el Minvu.

Entre ellas se encuentran:

Tener 18 años o más.

Contar con cédula de identidad vigente.

Tener Registro Social de Hogares (RSH).

Ser propietario o asignatario de la vivienda.

No tener más de una vivienda.

Contar con un Informe Técnico ingresado en la plataforma Survey 123 dentro del plazo establecido.

La dirección registrada en el Informe Técnico y en el RSH debe coincidir con la vivienda donde reside el postulante.

Contar con una Entidad Patrocinante con CRAT vigente.

con CRAT vigente. Contar con una Empresa Constructora con capacidad económica.

Acreditar el ahorro mínimo exigido cuando corresponda.

La coincidencia entre la dirección registrada en el RSH y la indicada en el Informe Técnico es especialmente relevante, ya que el incumplimiento de esta condición puede provocar el rechazo de la postulación.

Para este llamado se establece un ahorro mínimo de 3 UF. Sin embargo, existe una consideración especial para los postulantes adultos mayores: en estos casos, el ahorro mínimo requerido será de 1 UF.

El ahorro debe estar acreditado al último día del cierre de la etapa de digitación de las postulaciones. Para determinar el monto en pesos se considera el valor de la UF vigente al 1 de enero de 2026.

¿Cuándo se puede postular?

El proceso contempla distintas etapas durante los próximos meses y existe un solo proceso de postulación.

Las fechas principales son:

Digitación de postulaciones: del 10 al 25 de agosto de 2026.

Habilitación de postulaciones: del 26 de agosto al 15 de septiembre.

Comunicación de resultados de habilitación: entre el 16 y 17 de septiembre.

de habilitación: entre el 16 y 17 de septiembre. Ingreso al SERVIU de la carpeta del proyecto: del 8 al 13 de octubre.

Revisión y calificación de los proyectos: del 14 de octubre al 18 de diciembre.

Además, el plazo para la digitación del Informe Técnico se extiende hasta el 24 de agosto de 2026.

¿Cómo se realiza la postulación?

Las postulaciones no son ingresadas directamente por las familias en una plataforma de autoservicio. El proceso es realizado por las Entidades Patrocinantes, que deben ingresar los antecedentes técnicos, sociales y jurídicos de los postulantes al sistema informático del Minvu.

Estas entidades también son responsables de que la información entregada durante el proceso sea correcta y completa. Por ello, quienes estén interesados en acceder al llamado deben contar con una Entidad Patrocinante que cumpla con los requisitos establecidos y coordinar con ella la preparación de los antecedentes necesarios.

También existen condiciones especiales para quienes fueron beneficiados anteriormente con determinados subsidios: Las personas que hayan recibido subsidios correspondientes al D.S. N°255 y/o D.S. N°27 podrán participar siempre que el beneficio anterior se encuentre completamente pagado.

Asimismo, pueden participar propietarios de viviendas que hayan recibido anteriormente un subsidio de Acondicionamiento Térmico PDA o Regular a través del Programa de Protección del Patrimonio Familiar, bajo las condiciones y años establecidos en el llamado.

En el caso de las viviendas ubicadas en la comuna de Valdivia, existe una consideración especial respecto del año hasta el cual se aceptan determinados subsidios anteriores.

De esta manera, el llamado 2026 busca financiar obras destinadas a mejorar la eficiencia energética y las condiciones térmicas de viviendas existentes, con requisitos específicos tanto para las propiedades como para las personas que buscan acceder al beneficio.

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