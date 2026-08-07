Propuesta del Frente Amplio busca congelar el precio de los arriendos en Chile: Plantean replicar modelo aplicado en Nueva York

07 ag. 2026 - 07:06 hrs.

¿Qué pasó?

La diputada Gael Yeomans, candidata a presidir el Frente Amplio, volvió a instalar el debate sobre la posibilidad de congelar el precio de los arriendos en Chile, tomando como referencia medidas implementadas en ciudades como Nueva York.

La propuesta retoma una idea que anteriormente había sido impulsada desde el mismo partido por los senadores Beatriz Sánchez y Diego Ibáñez, y busca abrir la discusión sobre mecanismos para contener el alza del costo de arrendar una vivienda.

La propuesta del Frente Amplio para congelar el valor de los arriendos

El planteamiento surge a partir de la decisión adoptada en Nueva York, donde desde octubre se aplicará un congelamiento del valor de los arriendos para cerca del 40% de los departamentos ubicados en determinadas zonas.

Yeomans sostuvo que una medida de ese tipo podría adaptarse a la realidad chilena y recordó que anteriormente también hubo dudas respecto de otras iniciativas que finalmente fueron aprobadas.

"Tenemos inmobiliarias que compran terrenos, que edifican y luego ponen en arriendo esas viviendas. Y ahí se genera una especulación del precio, porque va subiendo el costo y también le sube el costo a alguna persona para poder comprar la casa, el precio del suelo y, por lo tanto, son todos esos aspectos los que hay que regular para poder tener esos criterios", afirmó.

La parlamentaria agregó que "nosotros sabemos que la normativa en Chile es diferente, y para eso queremos también hacerlo aplicable en Chile, no estamos simplemente trayendo algo con calco y copia". La propuesta abrió un debate sobre sus efectos.

La iniciativa ha generado reacciones tanto a favor como en contra.

Entre quienes respaldan la idea, se plantea que un congelamiento podría aliviar el gasto mensual de las familias que destinan una parte importante de sus ingresos al pago del arriendo, especialmente frente al aumento sostenido de los precios.

En contraste, expertos consultados durante la jornada advirtieron que una regulación de este tipo podría generar efectos sobre la oferta de viviendas disponibles para arriendo, desincentivar la inversión en propiedades destinadas a ese mercado e incluso favorecer la aparición de un mercado informal.

Otros especialistas señalaron, sin embargo, que también debe considerarse el impacto que tiene el aumento permanente del valor de los arriendos sobre el acceso a viviendas de calidad, por lo que cualquier política pública debería equilibrar los intereses de propietarios y arrendatarios.