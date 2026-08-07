Último día para postular al Subsidio de Arriendo: Así puedes acceder al beneficio

07 ag. 2026 - 08:00 hrs.

Este viernes 7 de agosto vence el plazo para postular al Subsidio de Arriendo, beneficio del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) que entrega un aporte económico a las familias para financiar parte del pago mensual de una vivienda.

Quienes resulten beneficiados recibirán un subsidio total de 170 UF, que se entrega mensualmente durante un plazo máximo de ocho años.

¿Cómo postular al Subsidio de Arriendo?

La postulación se realiza de manera online a través del sitio web del Minvu (pincha aquí), donde los interesados deben ingresar con su ClaveÚnica y completar los datos solicitados.

Quienes prefieran realizar el trámite de forma presencial también pueden acudir a las oficinas habilitadas por el Minvu, siempre que lo hagan antes de que finalice el plazo de postulación.

¿Cuáles son los requisitos para acceder?

Las familias que deseen postular deben cumplir con las siguientes condiciones:

Tener al menos 18 años .

. Contar con cédula de identidad vigente . En el caso de personas extranjeras, deben presentar cédula para extranjeros vigente.

. En el caso de personas extranjeras, deben presentar cédula para extranjeros vigente. Postular junto a su cónyuge, conviviente o un hijo . Las personas mayores de 60 años pueden postular sin núcleo familiar.

. Las personas mayores de 60 años pueden postular sin núcleo familiar. Estar inscrito en el Registro Social de Hogares (RSH) y no superar el 70% de calificación socioeconómica.

de calificación socioeconómica. Acreditar un ahorro mínimo de 4 UF en una cuenta de ahorro para la vivienda.

en una cuenta de ahorro para la vivienda. Tener un ingreso familiar mensual de entre 7 y 25 UF , límite que aumenta en 8 UF por cada integrante sobre el tercero.

, límite que aumenta en 8 UF por cada integrante sobre el tercero. Contar con cotizaciones previsionales informadas o acreditar ingresos mediante la documentación correspondiente.

¿En qué consiste el beneficio?

El Subsidio de Arriendo entrega un aporte total de 170 UF, distribuido mensualmente con un tope de 4,2 UF. En las regiones de Arica y Parinacota, Antofagasta, Atacama, Metropolitana, Aysén y Magallanes, el valor máximo del arriendo puede llegar a 13 UF, mientras que el aporte mensual alcanza las 4,9 UF.

Las familias beneficiarias deberán pagar una parte del valor mensual del arriendo y el resto será cubierto por el subsidio. Además, este beneficio permite arrendar una vivienda en cualquier comuna del país y no impide postular posteriormente a subsidios para la compra de una vivienda.

Todo sobre Vivienda