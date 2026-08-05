Proponen congelar el precio de los arriendos en Chile: Así funcionaría la idea inspirada en la ciudad de Nueva York

05 ag. 2026 - 15:25 hrs.

¿Qué pasó?

Mientras continúa la campaña por las elecciones internas del Frente Amplio, la diputada y candidata a presidir la colectividad, Gael Yeomans, reabrió el debate al proponer congelar los precios de los arriendos en Chile.

La iniciativa toma como referente la medida aplicada en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, donde el Consejo de Regulación de Alquileres congeló los valores de un millón de viviendas.

¿En qué consiste la propuesta?

A través de su cuenta de X, Yoemans planteó que "admiramos lo que se hace en Nueva York. ¿Y por qué no lo hacemos acá? Por qué no congelamos los precios de los arriendos en Chile. El Frente Amplio tiene que tener propuestas concretas y materiales para el corto plazo".

La propuesta busca regular el mercado inmobiliario fijando un límite a las alzas en los contratos de arriendo. De hecho, la medida toma como base la idea presentada previamente por los senadores Beatriz Sánchez y Diego Ibáñez, quienes plantearon mantener sin alzas el valor de los arriendos vigentes por un período de 5 años.

También se busca fijar precios máximos por metro cuadrado mediante parámetros objetivos, considerando factores como la zona geográfica y el tipo de inmueble.

"Siempre nos dicen que es imposible impulsar apoyos para las y los trabajadores. Así fue con las 40 horas, hoy es con el valor de los arriendos (...) El uso desregulado del suelo tiene a las inmobiliarias con sobrestock sin bajar sus precios, a un pequeño grupo de propietarios de clase media ahogados con sus dividendos en UF, y una mayoría que paga arriendos cada día más caros", explicó la parlamentaria.

Las críticas al proyecto

Pese a que el objetivo de la medida es frenar el alza en el costo de la vida, la propuesta ha recibido múltiples críticas. Desde el sector inmobiliario, el vicepresidente de Colliers, Reinaldo Gleisner, advirtió que "es una medida altamente contraproducente. Es el control de precios fracasado en todos los productos y todos los mercados".

En el Congreso, el diputado Héctor Ulloa (PPD), integrante de la Comisión de Vivienda, indicó que "el costo de vivir se ha vuelto insoportable, pero congelar los arriendos por decreto no es la solución". El parlamentario explicó que, al fijarse los valores por norma, disminuye la disponibilidad de inmuebles y "se abren mercados paralelos donde termina perdiendo justamente quien tiene menos poder de negociación".

Experiencias internacionales

Aparte de Nueva York, Alemania mantiene normativas para restringir incrementos en áreas de alta demanda. Sin embargo, en 2021, el Tribunal Constitucional Federal de ese país anuló una ley de tope de rentas en Berlín por considerarla inconstitucional.

Un escenario similar se discutió en España tras los anuncios del gobierno de Pedro Sánchez para fijar límites temporales de reajuste, iniciativa que enfrentó resistencia en el Congreso y reparos de propietarios por los costos de mantenimiento ante la inflación.

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