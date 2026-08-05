Video capta a dron ruso persiguiendo y explotando cerca de un hombre en Ucrania: Sobrevivió de forma milagrosa
- Por Cristian Latorre
¿Qué pasó?
Un impactante registro muestra el momento exacto en que un vendedor de verduras en Ucrania es perseguido por un dron ruso que buscaba atacarlo. El hecho ocurrió en la localidad ucraniana de Jersón, una de las zonas más afectadas por la guerra contra Rusia.
En las imágenes se observa cómo la nave no tripulada sigue a la víctima hasta impactar contra su furgoneta. Pese a la explosión, el hombre logró sobrevivir de manera casi milagrosa, aunque sufrió heridas en la espalda y una pierna.
Según su testimonio, se trata de un comerciante que no tenía relación con el conflicto armado. El registro evidencia de forma clara la forma en que estos drones están siendo utilizados en la guerra, en medio de los constantes enfrentamientos entre ambos países.Ir a la siguiente nota
"Fue realmente aterrador"
Tras el ataque, Ucrania acusó a Rusia de intentar cometer un crimen de guerra al atacar a un civil. La víctima, un vendedor de verduras de 52 años identificado como Yuri, entregó declaraciones a la prensa y relató el dramático momento que vivió.
"Mi esposa empezó a correr y el dron comenzó a girar hacia nosotros. El auto estaba justo ahí, intentaba mostrarle, mire, son solo verduras, aquí no hay nada militar. Pero entonces empezó a venir directamente hacia mí, así que empecé a correr, pero ¿a dónde se supone que debes correr? Era un lugar abierto, fue aterrador, realmente aterrador", relató.
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