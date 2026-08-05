La Oreja de Van Gogh agota dos fechas y anuncia nuevo concierto en Chile: Así puedes adquirir entradas

05 ag. 2026 - 15:18 hrs.

La Oreja de Van Gogh es una de esas bandas que tienen un lugar especial en la memoria de varias generaciones de hispanohablantes. Desde su debut a finales de los noventa, el grupo español construyó un catálogo de canciones que se instalaron en la cultura popular de una forma que pocos artistas logran, con títulos como "Rosas", "La Playa", "París", "20 de Enero" y "Puedes Contar Conmigo" que siguen sonando con la misma fuerza de siempre.

El elemento que hace especialmente significativo este regreso es la vuelta de Amaia Montero a la agrupación después de 18 años de ausencia. Su reincorporación convirtió la gira "Tantas Cosas que Contar Tour" en uno de los eventos más esperados del pop en español, con fechas agotadas en España y una respuesta del público latinoamericano que superó todas las expectativas.

Chile no fue la excepción. Las entradas para los conciertos del viernes 26 y sábado 27 de marzo de 2027 se agotaron en menos de un día desde que se pusieron a la venta, convirtiendo al país en uno de los primeros de Latinoamérica en sumar una tercera presentación. Una señal clara del vínculo que esta banda tiene con el público chileno.

Ante esa respuesta, la banda confirmó una tercera fecha para el domingo 28 de marzo de 2027, completando así un fin de semana completo en Chile dentro de una gira que ya recorre distintas ciudades españolas con localidades agotadas. Un tour que no solo celebra tres décadas de historia musical, sino que abre una nueva etapa para el grupo con toda su formación reunida.

¿Cómo comprar entradas?

La preventa exclusiva para esta nueva fecha comienza el miércoles 5 de agosto a las 11:00 horas, con un 20% de descuento pagando con tarjetas de débito o CMR Mastercard de Banco Falabella. La promoción es válida por 48 horas o hasta agotar el stock disponible, lo que puede ocurrir antes dado el historial de ventas de las fechas anteriores.

La venta general se abre el viernes 7 de agosto a las 11:00 horas a través de PuntoTicket. Considerando que las dos primeras fechas se agotaron en menos de 24 horas, asegurar las entradas durante la preventa parece la decisión más inteligente para quienes no quieren quedarse fuera de una de las noches más esperadas de 2027.

Todo sobre Conciertos