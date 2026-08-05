Para revivir la historia de Bella y Edward: Así puedes conseguir entradas para Twilight In Concert

05 ag. 2026 - 10:00 hrs.

Cuando Twilight (Crepúsculo) llegó a los cines en 2008, nadie anticipaba del todo la magnitud del fenómeno que estaba por desatarse. La historia de amor entre Bella Swan y el vampiro Edward Cullen, basada en la novela de Stephenie Meyer, capturó a una generación entera y se convirtió en una de las franquicias más influyentes de la cultura popular del siglo XXI.

Fueron cinco películas que recaudaron más de 3.300 millones de dólares en taquilla mundial y libros traducidos a 49 idiomas con más de 160 millones de ejemplares vendidos.

Casi dos décadas después, esa historia sigue generando comunidades de seguidores fieles que no han perdido el vínculo emocional con sus personajes. Y ahora llega una nueva forma de revivirla: una experiencia que combina la proyección íntegra de la película original con música interpretada por una banda en vivo, todo ambientado con mil velas que iluminan el escenario para crear una atmósfera única.

La propuesta es tan sencilla como poderosa. Los músicos interpretan la emblemática banda sonora sincronizada con la proyección completa de la cinta en pantalla grande, creando una experiencia que va mucho más allá de ver la película en casa o incluso en el cine. Es una forma de revivir la historia con una dimensión sensorial completamente distinta.

¿Cuándo se presenta?

Santiago recibirá esta producción oficial por primera vez, marcando el debut de Twilight In Concert en Chile. La presentación llegará al Teatro Coliseo el jueves 6 de noviembre, un espacio que por su tamaño y características resulta ideal para este tipo de experiencias cinematográficas en formato íntimo y envolvente.

Entradas

Las entradas estarán disponibles desde el jueves 6 de agosto a las 10:00 horas a través de Puntoticket, con distintas opciones según la ubicación. Los valores van desde $39.900 para Platea Alta, $49.900 para Platea Baja, $79.900 para la zona Golden y $99.900 para el sector Diamante.

Dado el perfil de la audiencia que convoca esta saga y el formato de experiencia única que propone el show, la recomendación es no postergar la compra. Ya seas Team Edward, Team Jacob o simplemente alguien que quiere revivir una historia que marcó una época, esta es una cita difícil de dejar pasar.

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